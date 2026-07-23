Il Comune di Cosenza ha pubblicato l'avviso per la selezione dei partecipanti al corso gratuito per Operatore museale multimediale, un percorso formativo finanziato dall'Amministrazione comunale nell'ambito del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, dedicato al progetto di riqualificazione del centro storico, area Casali.

L'iniziativa è realizzata in collaborazione con l'ente di formazione Associazione La Forma ed è riconosciuta dalla Regione Calabria. Il Comune coprirà interamente il costo del corso attraverso un voucher gratuito destinato ai partecipanti.

La figura professionale dell'operatore museale multimediale sarà formata per svolgere attività di accoglienza e orientamento dei visitatori, gestione dei flussi di accesso, valorizzazione del patrimonio storico e culturale, oltre alla custodia delle collezioni e al monitoraggio dei sistemi di sicurezza all'interno delle strutture museali.

Il percorso avrà una durata complessiva di 600 ore, articolate in 180 ore di lezioni in presenza, 180 ore di formazione a distanza e 240 ore di stage che si svolgerà presso il Museo dei Brettii e degli Enotri.

Le lezioni in aula si terranno nella sede dell'Associazione La Forma, in via Pietro Buffone, a Cosenza, mentre la formazione online sarà erogata attraverso la piattaforma e-learning dell'ente. L'avvio del corso è previsto nel mese di ottobre, con tre lezioni settimanali, alternate tra presenza e modalità telematica.

Il percorso è riservato a un massimo di 17 partecipanti. Per conseguire la qualifica sarà necessario sostenere una prova scritta e un colloquio finale, dopo aver frequentato almeno il 70% delle ore previste.

Possono partecipare alla selezione i maggiorenni che abbiano assolto l'obbligo di istruzione e formazione. Per i cittadini stranieri è richiesta una conoscenza della lingua italiana di livello B1. Nell'assegnazione dei posti sarà data priorità ai disoccupati e a quanti sono alle prime esperienze lavorative.

Le domande dovranno essere presentate entro il 20 settembre, inviandole all'indirizzo laforma.scuola@gmail.com oppure consegnandole direttamente alla sede dell'Associazione La Forma, in via Pietro Buffone 21. Il modulo di candidatura è disponibile sul sito dell'ente di formazione. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'associazione via e-mail oppure tramite WhatsApp al numero 375 9148437.