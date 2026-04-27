Con il librettista e poeta ebbe un felice sodalizio il compositore Stanislao Giacomantonio. Da una rivalutazione della sua figura, analizzando le opere “Quelle signore” e “La leggenda del ponte”, ne emerge un teatro musicale sospeso tra dimensione sociale e suggestione simbolica

Nel fitto sottobosco della produzione musicale italiana tra Ottocento e Novecento, dove i nomi celebri (Puccini, Mascagni, Leoncavallo) tendono a occupare interamente la scena storiografica, si annidano figure che, pur operando nell’ombra, contribuirono in maniera non trascurabile alla costruzione di un linguaggio teatrale e musicale radicato nei territori. Tra queste, il sodalizio tra Stanislao Giacomantonio e Filippo Leonetti merita un’attenzione rinnovata, non solo per la qualità delle opere prodotte, ma soprattutto per la singolare fisionomia culturale del loro dialogo artistico.

Se Giacomantonio si impose come musicista capace di coniugare il patrimonio melodrammatico nazionale con inflessioni popolari e vernacolari, Filippo Leonetti rimane, invece, una figura quasi evanescente nella memoria critica, avvolta in una penombra documentaria che ne accresce il fascino. Tuttavia, proprio in questa marginalità si cela la cifra peculiare della sua scrittura: una lingua drammaturgica densa, stratificata, percorsa da un lessico aulico, intriso di idiomatismi locali, che si presta con docilità e, al contempo, con vigore plastico all’impalcatura musicale del compositore.

Nel delineare la fisionomia intellettuale di Filippo Leonetti, occorre sottrarlo alla facile etichetta di comprimario per restituirlo, piuttosto, alla sua autentica dimensione di mediatore culturale tra letteratura e musica. Leonetti fu infatti, per formazione e professione, un uomo di lettere inserito nel tessuto borghese meridionale - un notaio colto, dotato di una viva sensibilità teatrale - capace di tradurre la materia narrativa in organismo drammatico, secondo le esigenze del melodramma novecentesco.

La sua attività librettistica si intreccia quasi esclusivamente con quella compositiva del conterraneo Stanislao Giacomantonio, con cui condivise non solo un’amicizia personale, ma una vera e propria comunanza di intenti estetici. Leonetti si dimostra particolarmente abile nel processo di trasposizione: egli lavora su materiali preesistenti - racconti, romanzi - operando una selezione e una condensazione che privilegiano la tensione emotiva e la chiarezza dell’azione scenica.

Quelle signore: il patetico come filtro morale

Tra i frutti più rilevanti di questa collaborazione si annovera Quelle signore, opera in due atti tratta dall’omonimo romanzo di Umberto Notari. Filippo Leonetti interviene sul testo narrativo con un gesto di raffinata rifunzionalizzazione: ciò che nella fonte romanzesca poteva assumere tratti scandalosi o provocatori - la rappresentazione del mondo della prostituzione - viene trasfigurato in chiave patetica e quasi elegiaca.

La protagonista non è più semplicemente una figura trasgressiva, ma si configura come creatura dolente, segnata da una maternità infelice e da una condizione esistenziale di marginalità.

In tal senso, Leonetti attenua gli elementi più crudi della narrazione originaria e orienta il libretto verso una dimensione emotiva compatibile con il codice melodrammatico: il dolore viene sublimato, la colpa trascesa in destino, la realtà filtrata attraverso una lente lirica che privilegia la compassione rispetto al giudizio. Si tratta, dunque, di un’operazione tutt’altro che neutra: Leonetti dimostra di possedere una chiara consapevolezza del pubblico e delle convenzioni teatrali, piegando la materia narrativa alle esigenze di una ricezione collettiva ancora profondamente legata a categorie morali e sentimentali.

La leggenda del ponte: mito, sacrificio e redenzione

Se Quelle signore rivela la capacità di Leonetti di intervenire su un testo realistico, La leggenda del ponte rappresenta invece il vertice della sua inclinazione simbolica. Originariamente concepita con il titolo "Fior d’Alpe", l’opera nasce dall’adattamento di una novella di Teresita Friedmann Coduri e subisce nel tempo una serie di rielaborazioni congiunte tra librettista e compositore, fino ad assumere la forma definitiva.

La vicenda si svolge in un tempo remoto, quasi sospeso, e mette in scena l’amore contrastato tra due giovani pastori, Floriano e Berta, appartenenti a comunità divise da un odio ancestrale. L’ambientazione alpina - aspra, separata, segnata da barriere naturali - diviene metafora tangibile della frattura tra i due mondi.

L’elemento centrale della trama è il sacrificio: per rendere possibile l’unione, Berta deve accettare una terribile condizione imposta da una figura magica - il sacrificio della nonna Angelarosa, mediante un gesto rituale. La giovane, lacerata tra amore filiale e passione, sceglie infine di compiere l’atto fatale. Ma il compimento del rito non conduce a una felicità terrena: esso si traduce, piuttosto, in una catastrofe purificatrice, in cui i due amanti trovano la morte, mentre dalle acque emerge il ponte tanto desiderato.

Il ponte, allora, non è soltanto un elemento scenico, bensì un simbolo potente: esso incarna la riconciliazione tra opposti, il superamento della divisione, ma anche il prezzo - alto, irrevocabile - che tale riconciliazione esige. In questa prospettiva, Leonetti costruisce un impianto drammaturgico che risente di suggestioni dannunziane e simboliste, ma le declina in una forma accessibile, quasi archetipica, capace di parlare a un pubblico ampio.

Le opere nate da questa collaborazione tra Giacomantonio e Leonetti testimoniano una convergenza di intenti che trascende la mera divisione dei ruoli. Eppure, nonostante tali qualità, Filippo Leonetti non ha goduto di una fortuna critica adeguata. Le ragioni di questo oblio sono molteplici: la marginalità geografica della Calabria, la mancanza di edizioni diffuse dei libretti, la stessa natura effimera del teatro musicale minore, spesso destinato a circuiti locali e a una ricezione circoscritta. A ciò si aggiunge una certa inerzia della storiografia, che ha privilegiato i grandi nomi a scapito delle realtà periferiche.

Recuperare la figura di Filippo Leonetti significa, dunque, non solo restituire voce a un librettista ingiustamente dimenticato, ma anche riconsiderare il ruolo delle culture locali nella formazione del melodramma italiano del tardo Ottocento. Nei suoi testi, si avverte una tensione verso l’espressione di un’identità che non rinnega il modello nazionale, ma lo declina secondo accenti propri, talora dissonanti, talora sorprendentemente moderni.

In questa prospettiva, il sodalizio con Giacomantonio appare come un laboratorio in cui si sperimenta una possibile sintesi tra centro e periferia, tra tradizione e rinnovamento. E se il nome del compositore ha conosciuto, negli ultimi anni, una timida riscoperta, resta ancora molto da fare per riportare alla luce l’opera di Filippo Leonetti, la cui scrittura, pur appartata, continua a vibrare di una forza espressiva che merita di essere ascoltata – e, finalmente, compresa.