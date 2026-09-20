Sabato 26 settembre, dalle 16, al Cubo Giallo saranno presentati i corsi di teatro, musical, musica, scrittura creativa, modellazione e disegno dal vero. In programma anche una piccola pièce della Giovane Compagnia del Teatro dell’Acquario

Un nuovo anno di teatro, musica, scrittura e arti visive è pronto a partire alla Città dei Ragazzi di Cosenza. Sabato 26 settembre, dalle ore 16, il Cubo Giallo ospiterà l’open day della Scuola delle Arti del Centro RAT, occasione per conoscere corsi, docenti e programmi della nuova stagione formativa.

L’obiettivo è quello di costruire ancora una volta uno spazio nel quale formazione, espressione artistica e condivisione possano convivere, coinvolgendo bambini, ragazzi e adulti.

Teatro, musical e arti visive

L’offerta formativa spazia dal teatro per bambini e ragazzi al musical, dal teatro per adulti alla scrittura creativa e per la scena, fino ai corsi di modellazione per la scultura e disegno dal vero. Ampio spazio anche alla musica, con laboratori dedicati a tamburo a cornice, chitarra, lira calabrese e violino.

Le attività si svolgeranno anche quest’anno al Cubo Giallo della Città dei Ragazzi, sede che negli ultimi anni è diventata parte stabile del percorso del Centro RAT.

Il programma dell’open day

La giornata inizierà alle 16 con la presentazione dei corsi di Teatro per Bambini e Ragazzi e Musical per Ragazzi, realizzati in collaborazione con “Studio Harmonic” e “Suoni e Rumori” e affidati a Francesco Liuzzi.

Alle 16.30 sarà illustrato “Palco Aperto – il teatro come luogo d’incontri e di ascolto”, ciclo di appuntamenti mensili realizzato con la Fondazione “Le Idee di Chicco” e curato da Simone Tropea.

Alle 16.45 gli allievi della Giovane Compagnia del Teatro dell’Acquario presenteranno “Le parole che salvano”, piccola pièce teatrale di C. Antonante Bugliari con la regia di Francesco Liuzzi.

Gli altri corsi

Alle 17 sarà la volta del Teatro per Adulti con Paolo Mauro, mentre alle 17.30 verrà presentato il percorso di Scrittura Creativa e Scrivere per il Teatro con Maria Giulia Votta.

Alle 18 spazio a Modellazione e Disegno dal vero con Bruno La Vergata.

La parte musicale chiuderà l’open day alle 18.30, con Checco Pallone per tamburo a cornice e chitarra e Piero Gallina per lira calabrese e violino.

Si parte il 5 ottobre

Durante l’open day i docenti illustreranno i programmi dell’anno e saranno a disposizione per rispondere alle domande di allievi e famiglie.

L’avvio ufficiale dei corsi è fissato per lunedì 5 ottobre.

Una ripartenza che conferma la vocazione del Centro RAT a tenere insieme discipline diverse e generazioni differenti, utilizzando il teatro e le arti come strumenti di crescita, formazione e incontro.