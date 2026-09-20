Il teatro partenopeo approda al Parco Robinson per uno degli appuntamenti del Settembre Rendese. Lunedì 21 settembre, alle 21.30, nell’anfiteatro del parco andrà in scena “Uomo e Galantuomo”, spettacolo proposto come omaggio al grande teatro d’autore napoletano.

La regia e il riadattamento portano la firma di Matteo Lombardo, che rilegge uno dei titoli simbolo della tradizione teatrale partenopea conservandone l’impianto comico e il gusto per l’equivoco.

L’appuntamento è promosso nell’ambito della programmazione del Comune di Rende e sarà aperto gratuitamente al pubblico.

“Uomo e Galantuomo” è una delle commedie più note del repertorio di Eduardo De Filippo e gioca sul confine tra finzione e realtà, teatro e vita quotidiana, attraverso una macchina scenica costruita su malintesi, scambi di ruolo e situazioni paradossali.

Lo spettacolo sarà ospitato nell’anfiteatro del Parco Robinson, uno degli spazi scelti per gli eventi del Settembre Rendese, con inizio alle 21.30.