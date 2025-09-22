Un viaggio nella storia urbana di Cosenza, tra carte, progetti e fotografie d’epoca. L’Archivio di Stato di Cosenza inaugura una mostra che racconta l’evoluzione della città tra XIX e XX secolo, attraverso materiali inediti e preziosi documenti che restituiscono il fermento culturale e tecnico di quegli anni. L’esposizione, intitolata “Cosenza su carta: architetture del ‘900”, sarà inaugurata sabato 27 settembre 2025 alle ore 17:30, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio (GEP), iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che quest’anno ha come tema “Architetture: l’arte di costruire”.

I visitatori potranno ammirare materiale grafico, fotografico e relazioni tecniche provenienti dai Fondi dell’Archivio, che documentano alcuni dei progetti più rappresentativi del capoluogo bruzio. Dai disegni agli studi di ingegneri e architetti, fino alle relazioni amministrative, il percorso espositivo ricostruisce il passaggio della città da un tessuto urbano ottocentesco a una visione moderna, più vicina alle esigenze del Novecento.

La mostra sarà aperta con ingresso gratuito e orari straordinari durante il weekend inaugurale:

Sabato 27 settembre dalle 17:00 alle 20:00

Domenica 28 settembre dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00

Sarà poi visitabile fino a mercoledì 15 ottobre 2025, con i seguenti orari:

Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00

Lunedì e mercoledì anche nel pomeriggio, dalle 15:00 alle 16:30

Un’occasione non solo per riscoprire la storia architettonica di Cosenza, ma anche per sostenere la memoria e costruire il futuro: durante l’evento sarà infatti possibile contribuire con una donazione ai progetti dell’Archivio di Stato.

Un invito aperto a tutti, dunque, per attraversare le trasformazioni del volto urbano della città e comprendere come le scelte del passato abbiano tracciato il profilo della Cosenza di oggi.