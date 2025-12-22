Alla guida di Lavori pubblici, Urbanistica, Bilancio e Personale. Loria: «Scelta di continuità politica e amministrativa»

La sindaca facente funzione del Comune di San Giovanni in Fiore, Claudia Loria, ha nominato Marco Ambrogio nuovo assessore comunale. Al neo assessore sono state attribuite le deleghe ai Lavori pubblici, Urbanistica, Bilancio e Personale, le stesse che in precedenza erano in capo all’allora sindaca Rosaria Succurro, poi eletta al Consiglio regionale della Calabria e successivamente decaduta dalla carica di prima cittadina.

Nel chiarire il perimetro politico della nomina, Loria ha precisato che «la nomina di Ambrogio non è collegata alla posizione del vicesindaco Salvatore Cocchiero e non costituisce una sua sostituzione». Cocchiero, infatti, ha rassegnato le dimissioni in piena autonomia, dopo averle mantenute congelate per alcuni mesi. In una fase successiva, ha spiegato la sindaca facente funzione, sarà nominato un nuovo assessore al quale verranno affidate le deleghe precedentemente esercitate dal vicesindaco dimissionario.

La scelta di Marco Ambrogio viene rivendicata come un atto di piena continuità amministrativa. «La nomina – ha dichiarato Loria – si inserisce nel solco dell’indirizzo politico-amministrativo della giunta e della maggioranza comunale». Un percorso che, secondo la sindaca facente funzione, non subisce scosse né rallentamenti.

Nel suo intervento, Loria ha voluto sottolineare il ruolo già svolto da Ambrogio all’interno della macchina comunale: «Nel ruolo di capo di gabinetto ha dato una grossa mano al raggiungimento di obiettivi fondamentali dell’amministrazione, dalle opere pubbliche alle stabilizzazioni dei precari, fino al settore sociale, garantendo un contributo costante e qualificato al lavoro della squadra di governo della città».

Parole di ringraziamento sono state rivolte anche a Salvatore Cocchiero. «Lo ringrazio – ha affermato la sindaca facente funzione – per il contributo appassionato all’azione amministrativa, per l’impegno profuso e per il lavoro svolto in questi anni al servizio della comunità di San Giovanni in Fiore».

Nel comunicato si evidenzia infine come Marco Ambrogio porti con sé un bagaglio di esperienza maturata negli anni all’interno dell’ANCI, oltre a uno spessore tecnico e politico ritenuto determinante per garantire continuità all’azione di governo. Un profilo che, nelle intenzioni della maggioranza, consentirà all’amministrazione comunale di proseguire senza interruzioni nell’attuazione dei programmi già avviati.