Tentato furto nella notte a Rende, ai danni del bar Impero, storica attività cittadina aperta da oltre trent’anni. Due malviventi, intorno alle 4.30, hanno cercato di sfondare la vetrina dell’esercizio utilizzando una grata in ferro, ma il colpo non è andato a segno grazie alla presenza di un vetro antisfondamento, che ha resistito all’urto.

L’azione è durata pochi istanti. L’impianto di allarme si è attivato immediatamente, facendo scattare l’intervento degli agenti dell’istituto di vigilanza Codis, che hanno avvisato la titolare del locale. Subito dopo è stata sporta una denuncia contro ignoti.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri della stazione di Rende, che ha effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per risalire agli autori del tentato furto. Al vaglio degli investigatori eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona, utili a ricostruire i movimenti dei responsabili.