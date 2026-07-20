La cerimonia si terrà giovedì 23 luglio alle 19, sulle scalinate di piazza XV Marzo, alla presenza di Franz Caruso e Antonio d’Elia

Una targa sulle scalinate comprese tra il Liceo classico “Bernardino Telesio” e l’Accademia Cosentina ricorderà il professor Leopoldo Conforti, docente, studioso e già presidente dell’Accademia e della Biblioteca Civica di Cosenza.

La cerimonia si terrà giovedì 23 luglio 2026, alle ore 19, in piazza XV Marzo, nel cuore del centro storico cittadino. All’iniziativa parteciperanno il sindaco di Cosenza Franz Caruso e il presidente dell’Accademia Cosentina e della Biblioteca Civica, Antonio d’Elia.

L’Amministrazione comunale ha accolto la proposta avanzata dalle due storiche istituzioni culturali cosentine, scegliendo un luogo fortemente legato alla vita professionale e intellettuale di Conforti.

Il professore, scomparso nell’agosto del 2020, insegnò infatti per molti anni Latino e Greco proprio nelle aule del Liceo Telesio, contribuendo alla formazione culturale di diverse generazioni di studenti.

Il tributo della città a un maestro dei classici

Il sindaco Franz Caruso ha definito la cerimonia un riconoscimento dovuto a una delle personalità più autorevoli della cultura cosentina.

«La cerimonia rappresenta un doveroso tributo a una delle personalità più significative della cultura cosentina, eminente docente del Liceo classico Telesio e coltissimo uomo di lettere, che contribuì alla formazione di intere generazioni di nostri concittadini», ha dichiarato il primo cittadino.

La targa sarà collocata a poca distanza dagli edifici che hanno segnato le principali fasi dell’attività di Conforti: il liceo nel quale svolse la professione di docente e le sedi dell’Accademia Cosentina e della Biblioteca Civica, istituzioni da lui guidate negli ultimi anni della sua vita.

Il luogo scelto assume quindi un valore simbolico, unendo idealmente l’insegnamento, lo studio dei classici e l’impegno nella tutela e nella promozione del patrimonio culturale cittadino.

Alla guida dell’Accademia e della Biblioteca Civica

Leopoldo Conforti resse l’Accademia Cosentina e la Biblioteca Civica di Cosenza dal 2017 fino alla scomparsa, avvenuta nel 2020.

Durante quel triennio contribuì alla fase di rilancio delle due istituzioni, imprimendo un nuovo impulso alle attività culturali e al rapporto con la comunità.

«La targa in memoria del professor Conforti è anche il doveroso riconoscimento all’impulso che seppe imprimere alla fase di rilancio dell’Accademia Cosentina e della Biblioteca Civica, che guidò per un triennio fino alla sua scomparsa», ha aggiunto Franz Caruso.

L’iniziativa intende dunque ricordare non soltanto il docente e lo studioso, ma anche il presidente che mise la propria esperienza e la propria autorevolezza al servizio di due importanti presìdi culturali della città.

Antonio d’Elia: «Un’iniziativa giusta e doverosa»

La proposta di collocare la targa è stata avanzata dall’attuale presidente dell’Accademia Cosentina, Antonio d’Elia.

«Una prestigiosa iniziativa, giusta e doverosa per l’affetto verso l’uomo e il professionista Conforti», ha commentato d’Elia.

La cerimonia rappresenterà un’occasione per ricordarne il rigore intellettuale, la passione per l’insegnamento e il profondo legame con Cosenza e con le sue istituzioni culturali.

Il riconoscimento pubblico punta inoltre a trasmettere alle nuove generazioni la memoria di un docente che fece dello studio dei classici uno strumento di formazione umana, prima ancora che scolastica.

Una vita dedicata alla letteratura greca e latina

Nato a San Benedetto Ullano nel 1925, Leopoldo Conforti dedicò gran parte della propria attività di ricerca alla cultura classica.

Fu studioso soprattutto di Virgilio e Orazio, ma approfondì anche Omero, i grandi autori della letteratura greca e le tradizioni culturali della Calabria.

Nel corso della lunga carriera al Liceo Telesio accompagnò numerosi studenti nella conoscenza della lingua e della letteratura latina e greca, lasciando un ricordo profondo tra quanti ebbero modo di frequentare le sue lezioni.

La sua figura univa il ruolo del docente a quello dell’uomo di lettere, attento tanto ai grandi testi dell’antichità quanto alla storia e all’identità culturale del territorio calabrese.

Un segno permanente nel centro storico

La targa collocata sulle scalinate di piazza XV Marzo renderà permanente il ricordo di Conforti in uno dei luoghi più rappresentativi della cultura cittadina.

Da un lato il Liceo Telesio, dove il professore insegnò per molti anni. Dall’altro l’Accademia Cosentina e la Biblioteca Civica, che guidò dal 2017 al 2020.

La cerimonia del 23 luglio unirà così istituzioni, mondo scolastico e comunità culturale nel ricordo di una personalità che ha attraversato quasi un secolo di storia, dedicando la propria vita allo studio, all’insegnamento e alla diffusione della conoscenza.