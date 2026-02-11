Una giornata destinata a segnare la storia culturale di Montalto Uffugo. Nella Sala di Rappresentanza del Comune è stata presentata una donazione di straordinario valore destinata al Museo Ruggiero Leoncavallo, rafforzando il legame tra la città e il suo figlio più illustre, il compositore Ruggiero Leoncavallo.

Protagonista dell’iniziativa è la storica Casa Editrice Sonzogno, che sostenne Leoncavallo fin dalla pubblicazione della sua opera più celebre, Pagliacci. Il museo si arricchisce ora di spartiti originali, manifesti d’epoca, quadri, bozzetti scenografici, disegni inediti dei costumi di scena, studi sulle posizioni degli attori e locandine di altissimo valore storico e artistico.

Un patrimonio che va oltre il semplice ampliamento espositivo: rappresenta un tassello fondamentale nella costruzione dell’identità culturale della città.

«Nella sfera culturale, sin dal nostro insediamento, abbiamo avviato percorsi importanti, soprattutto sul piano della promozione – ha dichiarato il sindaco Biagio Faragalli –. La figura di Ruggiero Leoncavallo è la punta di diamante dell’identità del territorio che stiamo cercando di valorizzare attraverso il Festival Internazionale. Quanto accade oggi mette ulteriormente in risalto la sua figura nella nostra città».

Il primo cittadino ha sottolineato la necessità di una visione strutturata: «Dobbiamo costruire un percorso culturale sfruttando le tante eccellenze della nostra città».

Soddisfatto anche l’assessore alla Cultura Silvio Ranieri, che ha parlato di «un giorno storico per il nostro museo e per la cultura di Montalto Uffugo. Questa donazione unica è il frutto di un lavoro lungo e costante portato avanti dall’Assessorato, con un’attenzione particolare alla figura del Grande Maestro».

Alla presentazione erano presenti, tra gli altri, Franco Pascale, storico conoscitore del musicista e ponte tra l’amministrazione e la Casa Sonzogno, il sindaco di San Vincenzo La Costa Gregorio Iannotta, rappresentanti dell’Istituto Comprensivo Montalto Centro, cittadini e stampa.

Nelle prossime settimane i documenti saranno visitabili e consultabili presso il museo, consolidando l’immagine di Montalto Uffugo come città della musica e della grande tradizione operistica. Valorizzare Leoncavallo, oggi, significa trasformare la memoria storica in energia viva per il futuro.