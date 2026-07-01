Due premi internazionali in meno di dieci giorni per un progetto che punta a rivoluzionare la produzione farmaceutica attraverso la chimica sostenibile. È il doppio riconoscimento ottenuto da PharmEutectics, il progetto di ricerca coordinato dalla professoressa Maria Luisa Di Gioia, docente del Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione dell'Università della Calabria, insieme alla professoressa Gabriela Guillena Townley e al ricercatore Alejandro Cores Rodríguez dell'Università di Alicante.

Il primo riconoscimento è arrivato il 17 giugno, quando PharmEutectics ha ricevuto il Premio IMPULSO 2026 come Miglior Progetto di Imprenditoria Femminile, assegnato dall'Università di Alicante per valorizzare le iniziative capaci di trasformare la ricerca scientifica in innovazione e impresa.

Pochi giorni dopo, il 26 giugno, è arrivato anche il Q Pharma Award, conferito nell'ambito dei New Business Ideas Awards promossi dalla Fondazione FUNDEUN. Il progetto si è imposto al termine di una selezione che ha coinvolto 85 candidature, ridotte successivamente a 50 finalisti e infine a 14 progetti vincitori. La cerimonia di premiazione si è svolta nello storico Castello di Santa Bárbara di Alicante.

Al centro della ricerca c'è lo sviluppo di nuovi processi per la produzione di principi attivi e formulazioni farmaceutiche attraverso l'utilizzo dei Deep Eutectic Solvents (DES), solventi innovativi appartenenti alla cosiddetta chimica verde. L'obiettivo è ridurre l'impiego di solventi tradizionali, limitare la produzione di rifiuti e rendere i processi industriali più sostenibili senza compromettere qualità ed efficienza.

«Ricevere due importanti riconoscimenti internazionali nell'arco di pochi giorni rappresenta un motivo di grande soddisfazione – afferma la professoressa Maria Luisa Di Gioia –. Questi premi testimoniano il valore della ricerca svolta presso il nostro Dipartimento e confermano come la chimica verde possa offrire nuove opportunità per rendere l'industria farmaceutica più sostenibile, efficiente e innovativa».

I due riconoscimenti consolidano anche il ruolo dell'Università della Calabria nel panorama della ricerca internazionale e del trasferimento tecnologico, rafforzando le collaborazioni scientifiche con partner europei e confermando la capacità dell'ateneo di sviluppare tecnologie innovative con potenziali applicazioni industriali.

Il successo di PharmEutectics rappresenta infine un'importante vetrina per la ricerca calabrese, dimostrando come progetti nati nei laboratori dell'Unical possano affermarsi in contesti internazionali e contribuire allo sviluppo di soluzioni sostenibili per il futuro del settore farmaceutico.