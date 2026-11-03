Sabato 7 novembre alle 18 il Teatro Sybaris di Castrovillari ospiterà «Le Quattro Stagioni – I segreti dietro i sonetti di Vivaldi», concerto conclusivo della nona edizione del Festival Antonio Vivaldi. Mattia Salemme sarà direttore e concertatore, Gottardo Roberto Iaquinta il violino solista. Il biglietto unico costa 5 euro e si potrà acquistare direttamente alla biglietteria del teatro, aperta dalle 17:30.

I sonetti delle Quattro stagioni e il nuovo clavicembalo

Dopo il concerto del 25 ottobre a Cosenza, l’associazione promotrice Cosenza Autentica APS riporta a Castrovillari i quattro concerti di Vivaldi, a otto anni dalla precedente esecuzione in città nell’ambito del festival. Al Sybaris il filo conduttore saranno i sonetti che accompagnano le composizioni dedicate alla primavera, all’estate, all’autunno e all’inverno.

Tra gli strumenti del concerto ci sarà il clavicembalo acquisito da Cosenza Autentica nel corso di questa edizione. Entrato stabilmente nella dotazione dell’associazione su impulso del direttore artistico Luigi Maletta, lo strumento sarà utilizzato anche nella prossima stagione per nuove produzioni e progetti dedicati alla musica antica.

Dall’Abbazia Florense al Castello Aragonese: le tappe del festival

La nona edizione si è aperta il 27 settembre con il Thelema Flute Quartet e ha toccato Cosenza, Castrovillari e San Giovanni in Fiore. Tra le sedi dei concerti figurano l’Abbazia Florense e il Museo Demologico di San Giovanni in Fiore, la Cattedrale di Cosenza e la Sala degli Specchi. In Cattedrale si è esibito all’organo Mario Gaudio, mentre il Castello Aragonese di Castrovillari ha ospitato il Trio Fantàsia.

Il cartellone ha alternato chitarre e arpe celtiche, con appuntamenti dedicati alla musica antica, all’Ars Cantus Mensurabilis e alla proposta musicale Monsieur Lavallière. Una parte del programma ha riguardato gli antichi madrigali calabresi e i compositori legati alla storia musicale del territorio.

Luigi Maletta confermato per la decima edizione

Cosenza Autentica ha confermato Luigi Maletta alla direzione artistica della decima edizione, ancora in fase di progettazione. Il nuovo clavicembalo è tra gli strumenti attorno ai quali l’associazione e il direttore intendono costruire il prossimo cartellone.

La nona edizione ha ricevuto il sostegno del Ministero della Cultura nell’ambito del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo. Alla manifestazione hanno partecipato la Provincia di Cosenza, i Comuni di Castrovillari e San Giovanni in Fiore, il Parco Nazionale della Sila e l’AIAM.