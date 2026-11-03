Un'indagine condotta in quattro Paesi europei rivela che quasi un italiano su due ha già abbandonato una selezione per la scarsa trasparenza sulle retribuzioni. Il 77% dei lavoratori è più propenso a candidarsi quando l'annuncio indica chiaramente lo stipendio

«Retribuzione commisurata all'esperienza», «stipendio competitivo», «inquadramento da definire». Formule che ricorrono negli annunci di lavoro, ma che spesso nascondono l'informazione più importante per chi cerca un impiego: quanto si guadagna?

E se un tempo la cifra compariva soltanto alla fine di una trafila di colloqui, oggi i candidati sembrano sempre meno disposti ad aspettare. Soprattutto in Italia, dove quasi un lavoratore su due ha già rinunciato a un'opportunità professionale perché le condizioni economiche sono state comunicate troppo tardi.

A fotografare il fenomeno è un sondaggio realizzato da Pollfish per ilCVperfetto, che ha coinvolto mille lavoratori tra Italia, Germania, Francia e Spagna. I risultati raccontano un mercato del lavoro nel quale la trasparenza salariale sta diventando un criterio decisivo nella scelta di un impiego.

Il primato italiano: il 48% abbandona le selezioni

Il dato più significativo riguarda proprio l'Italia. Il 48% degli intervistati italiani dichiara di aver già abbandonato un processo di selezione o rifiutato un'offerta perché lo stipendio era stato comunicato troppo tardi. Una percentuale superiore di cinque punti alla media dei quattro Paesi, ferma al 43%.

Non solo. Quasi tre italiani su dieci scoprono la retribuzione prevista soltanto nelle fasi avanzate del processo di selezione, contro una media complessiva del 24%.

Una prassi che rischia di trasformare i colloqui in una perdita di tempo per entrambe le parti: il candidato investe energie in una proposta che potrebbe rivelarsi economicamente inadeguata, mentre l'azienda porta avanti una selezione senza aver chiarito uno degli elementi fondamentali dell'accordo.

Nel campione europeo, il 18% ha rinunciato a un'opportunità per questo motivo più di una volta. Un ulteriore 41% non lo ha ancora fatto, ma prenderebbe in considerazione questa possibilità. Soltanto il 16% proseguirebbe comunque la selezione.

Stipendio nell'annuncio? Il 77% è più propenso a candidarsi

La trasparenza economica incide già prima del colloquio. Il 77% degli intervistati afferma di essere più propenso a inviare il curriculum quando l'annuncio indica la fascia retributiva prevista.

Per il 53% questa informazione aumenta notevolmente l'interesse verso l'offerta, mentre per il 24% lo aumenta moderatamente. Il 13% esclude a priori gli annunci che non riportano alcuna indicazione sullo stipendio.

La chiarezza economica incide anche sulla reputazione delle imprese: l'89% dei partecipanti considera più credibili le aziende che comunicano apertamente le condizioni retributive.

Dagli stipendi «competitivi» alle offerte inferiori alle promesse

Non è soltanto l'assenza di cifre a scoraggiare i candidati. Il sondaggio evidenzia come l'87% degli intervistati abbia sperimentato almeno una situazione di scarsa trasparenza salariale.

Il 40% si è imbattuto in annunci che promettevano uno «stipendio competitivo» senza specificare alcun importo. Il 31% si è sentito chiedere le proprie aspettative economiche prima ancora di conoscere il budget previsto dall'azienda.

Un altro 24% ha trovato fasce retributive talmente ampie da risultare poco indicative, mentre il 18% ha ricevuto proposte economiche inferiori a quelle pubblicizzate nell'annuncio.

Sono pratiche che possono compromettere la fiducia tra candidato e potenziale datore di lavoro ancora prima della firma del contratto.

Le nuove regole europee sulla trasparenza salariale

I risultati arrivano mentre l'Unione europea è impegnata nell'attuazione delle nuove disposizioni sulla trasparenza retributiva, introdotte per rendere più accessibili le informazioni sugli stipendi e contrastare le disparità salariali, anche tra uomini e donne.

La direttiva europea prevede, tra le altre misure, che i candidati ricevano informazioni sulla retribuzione iniziale o sulla relativa fascia prima dell'assunzione, attraverso l'annuncio di lavoro o comunque prima del colloquio, e vieta ai datori di lavoro di chiedere informazioni sugli stipendi percepiti nei precedenti impieghi.

Per gli Stati membri il termine di recepimento è fissato al 7 giugno 2026.

Al di là degli obblighi normativi, il sondaggio segnala però un cambiamento nelle aspettative dei lavoratori. La retribuzione non è più un argomento da affrontare soltanto alla fine della trattativa, ma un'informazione necessaria per decidere se iniziarla.

E nell'Italia del «le faremo sapere», sempre più candidati sembrano aver imparato a rispondere per primi: no, grazie.