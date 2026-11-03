Avviata la bitumazione. Nella riunione con i tecnici, il sindaco Franz Caruso ha chiesto di accelerare le opere del CIS Accessibilità e di Agenda Urbana 2

Sono iniziati nella mattinata del 3 novembre i lavori di bitumazione in corso Umberto, a Cosenza. È il primo intervento del programma di manutenzione stradale su cui il sindaco Franz Caruso ha fatto il punto con i tecnici comunali. I cantieri proseguiranno sulle strade che richiedono il ripristino dell’asfalto e la chiusura delle buche, a partire dalle situazioni di pericolo per pedoni e automobilisti.

Corso Umberto, il ripristino su tutta la larghezza della strada

Per corso Umberto il Comune aveva annunciato il rifacimento del manto stradale dopo le verifiche sulle reti idriche, fognarie ed elettriche. L’amministrazione aveva autorizzato una variante al tracciato dei lavori di Enel Distribuzione dopo i rinvenimenti archeologici emersi durante i saggi disposti dalla Soprintendenza in piazza Matteotti.

Le prescrizioni comunali prevedono il ripristino dell’intera larghezza delle carreggiate, della segnaletica e degli attraversamenti pedonali. Per l’intervento il Comune aveva indicato una durata prevista di 12 giorni lavorativi.

Scuole e cimitero, le esigenze esaminate dai tecnici

Alla riunione hanno partecipato i settori Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria e Lavori pubblici. Per le scuole, i tecnici hanno individuato le esigenze dei singoli edifici. Per il cimitero cittadino hanno esaminato i problemi ancora aperti e gli interventi necessari. Il Comune non ha indicato date di avvio per questi lavori.

«Non si interviene su chiamata, ma attraverso una programmazione precisa e organica, che investe tutti i settori di nostra competenza», ha dichiarato Caruso al termine dell’incontro.

CIS Accessibilità e Agenda Urbana 2, la richiesta agli uffici

Il sindaco ha chiesto agli uffici di accelerare i lavori previsti dal CIS Accessibilità e da Agenda Urbana 2 per completare le opere entro le scadenze dei due programmi. «La città ha bisogno di risposte, ma soprattutto di un metodo di lavoro che non si limiti a rincorrere le emergenze, bensì affronti i problemi in maniera strutturale e programmata», ha aggiunto Caruso.