Nel panorama degli studi letterari contemporanei, il nome di Filippo D'Andrea occupa un posto di rilievo per il lavoro di ricerca e valorizzazione dedicato a Franco Costabile, una delle figure più intense e tragiche della poesia italiana del Novecento.

Attraverso saggi, interventi critici e attività divulgative, D'Andrea ha contribuito a riportare all'attenzione di studiosi e lettori un autore che per lungo tempo è rimasto ai margini del canone letterario nazionale. Franco Costabile fu un poeta capace di trasformare la propria esperienza personale in una riflessione universale sul dolore, sull'emarginazione e sulle contraddizioni della società meridionale del secondo dopoguerra.

La sua poesia, attraversata da una profonda inquietudine esistenziale, si fa testimonianza della condizione umana e della sofferenza di un Sud spesso dimenticato dalla storia ufficiale. Gli studi di Filippo D'Andrea hanno evidenziato come Costabile non debba essere considerato soltanto un poeta "regionale" o meridionalista, ma una voce di grande spessore culturale, capace di dialogare con le più significative esperienze poetiche del Novecento europeo.

Nelle sue analisi emerge un autore complesso, segnato da profonde ferite interiori ma dotato di una straordinaria capacità di trasformare il dolore in parola poetica

Nelle sue analisi emerge un autore complesso, segnato da profonde ferite interiori ma dotato di una straordinaria capacità di trasformare il dolore in parola poetica. L'opera di D'Andrea si inserisce inoltre in un più ampio percorso di recupero della letteratura calabrese del Novecento, una tradizione ricchissima che ha prodotto figure di assoluto rilievo spesso poco conosciute dal grande pubblico. Tra queste spicca Lorenzo Calogero, poeta visionario e solitario, oggi considerato da molti critici una delle voci più originali della lirica italiana contemporanea.

La sua poesia, sospesa tra sogno, memoria e ricerca metafisica, continua ancora oggi a interrogare studiosi e lettori. Accanto a Calogero e Costabile meritano di essere ricordati anche Corrado Alvaro, interprete delle trasformazioni del mondo meridionale, e altri autori che hanno contribuito a costruire una delle pagine più significative della cultura italiana del Novecento. In questo contesto, il lavoro di Filippo D'Andrea assume un valore che va oltre la semplice ricerca accademica.

Recuperare autori dimenticati significa infatti restituire memoria a una tradizione culturale che rischia di essere dispersa e offrire nuove chiavi di lettura per comprendere la storia letteraria italiana. La sua attività rappresenta dunque un importante contributo alla valorizzazione di un patrimonio poetico che merita di essere conosciuto e studiato dalle nuove generazioni.