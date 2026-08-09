Le radici profonde di un territorio che continuano a esercitare un richiamo magnetico, unendo chi è partito per realizzare i propri percorsi professionali e personali e chi custodisce quotidianamente la memoria della comunità d'origine. È questo il filo conduttore che anima la vivace stagione culturale della costa ionica cosentina, pronta a ospitare un nuovo e atteso appuntamento letterario nel segno del talento, della scrittura contemporanea e dell'appartenenza identitaria.

Un’Estate al Museo: a Cariati arriva il romanziere Francesco Talarico

Il cartellone della quinta edizione di «Un’Estate al Museo», la rassegna che anima il Civico Museo del Mare, dell’Agricoltura e delle Migrazioni di Cariati con nove appuntamenti di alto profilo, si arricchisce di un momento di grande condivisione culturale. Giovedì 13 agosto, a partire dalle ore 21.00, la struttura museale ospiterà la presentazione del romanzo «Il giovane incompiuto» di Francesco Talarico, pubblicato dalla casa editrice milanese Narrazioni Clandestine.

L'evento rientra nel ciclo di incontri dedicati ai giovani autori cariatesi che, pur vivendo e lavorando lontano dalla Calabria, mantengono un legame indissolubile con la cittadina ionica, evocandone atmosfere e suggestioni nelle proprie opere. Nato a Cariati, dove risiede la sua famiglia, Talarico vive a Bologna, città in cui ha completato gli studi in Giurisprudenza esercitando la professione di libero professionista. Il suo percorso letterario è costellato di importanti riconoscimenti: dall'esordio nel 2022 con «La fine dei vent’anni» (premiato con la menzione d’onore al concorso «Cosenza città Federiciana») alla coautorialità del romanzo «Non essere chi sei» nel 2024, fino al recente traguardo de «Il giovane incompiuto», già finalista e insignito della segnalazione di merito alla sesta edizione del Premio letterario «Samnium».

Il romanzo: tra Calabria e Milano alla ricerca del riscatto

L'opera al centro dell'incontro letterario si configura come un intenso romanzo di formazione, le cui vicende si snodano lungo l'asse ideale che unisce la Calabria alla metropoli milanese. Al centro della narrazione vi è il giovane protagonista, Alessandro, la cui vita viene drammaticamente segnata e condizionata dal peso della criminalità organizzata. Costretto a un forzato sradicamento dal proprio paese natale, il ragazzo si ritrova immerso in una Milano difficile, complessa ed estranea, dove sperimenta illusioni, momenti di ribellione, scelte sbagliate, legami interrotti e relazioni tormentate, prima di intraprendere il cammino verso il luogo della propria rivincita personale.

Caratterizzato da una scrittura lucida, essenziale e profondamente contemporanea, il testo stimola riflessioni universali sulle sfide interiori e generazionali dei giovani d'oggi, muovendosi sullo sfondo di una società non sempre accogliente e delle complesse contraddizioni del presente. Dopo le numerose presentazioni che hanno registrato l'apprezzamento di pubblico e critica in Calabria e in Emilia-Romagna, il libro torna nella terra d'origine dell'autore.

Il programma della serata e il dialogo con Assunta Scorpiniti

L'appuntamento culturale offrirà al pubblico l'occasione di approfondire i temi del romanzo attraverso un confronto diretto con lo scrittore. Durante la serata, infatti, Francesco Talarico dialogherà con la direttrice del museo e scrittrice Assunta Scorpiniti, rispondendo inoltre alle domande e alle curiosità dei presenti in un dialogo aperto che suggella, ancora una volta, il valore della cultura come ponte stabile tra passato e futuro.