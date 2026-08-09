L’esponente del Pd e consigliere provinciale interviene dopo una segnalazione ricevuta sul litorale: «La costa va tutelata con fatti concreti»
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Una segnalazione ricevuta nella mattinata di domenica riaccende l’attenzione sulle condizioni del mare lungo il litorale di Paola. A intervenire è Graziano Di Natale, esponente politico del Partito democratico, consigliere provinciale ed ex consigliere regionale, che chiede verifiche immediate per chiarire la natura del fenomeno osservato.
«In una domenica di agosto, mentre si parla tanto di tutela e valorizzazione della nostra costa, il mare ci restituisce un’immagine che non possiamo ignorare», afferma Di Natale.
La richiesta di controlli sul litorale di Paola
L’esponente del Pd precisa che la denuncia pubblica non sarebbe finalizzata a danneggiare l’immagine turistica della Calabria, ma a sollecitare una maggiore tutela del territorio.
«Non vogliamo denigrare la nostra terra, ma difenderla. Il nostro patrimonio naturale, invidiato da tanti, va tutelato con fatti concreti, controlli e interventi, non solo con proclami», sostiene.
Di Natale, nella sua qualità di consigliere provinciale, chiede quindi che venga fatta chiarezza su quanto segnalato lungo la costa paolana e che siano individuate eventuali responsabilità.
Nessuna indicazione sulle cause del fenomeno
Al momento, nella dichiarazione non vengono indicati dati analitici né elementi utili a stabilire l’origine di quanto osservato in mare. Saranno pertanto gli accertamenti degli organismi competenti a dover verificare la natura del fenomeno e l’eventuale presenza di criticità ambientali.
«La Calabria merita un mare pulito e all’altezza della sua bellezza», conclude Graziano Di Natale.