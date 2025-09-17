La terza edizione del Concorso Letterario Internazionale “Fuscaldo… Incontri diVersi” ha trasformato il borgo tirrenico in un vero laboratorio di cultura. Poesia, narrativa, pittura e teatro si sono intrecciati in una manifestazione che quest’anno ha introdotto anche la sezione “Giovani Talenti Vienna e Francesco”, ispirata a San Francesco di Paola e alla madre Vienna, nata proprio a Fuscaldo.

La serata si è svolta nella suggestiva piazza Indipendenza, terrazza naturale e cuore del “paese di pietra”. Il sindaco Giacomo Middea e il vicesindaco Ernesto Bianco hanno sottolineato l’importanza di un evento che rende Fuscaldo protagonista del dialogo tra arti e comunità. L’organizzazione è stata curata dal Comitato “Il Borgo dei Presepi”, presieduto da Francesca Vacante, mentre la giuria è stata guidata da Francesca Patitucci affiancata dalla giornalista Daniela Malatacca.

I vincitori e i riconoscimenti

La giuria ha premiato i primi classificati nelle varie sezioni:

  • Maria Francesca Boccia (poesia Giovani Talenti),
  • Carmela Chiappella (disegno Giovani Talenti),
  • Modesto Furchí Schiariti (pittura),
  • Marco Ciaramella (teatro),
  • Adelina Mauro (racconti),
  • Mirko Marasco (Premio Assoluto “I luoghi del cuore”),
  • Maria Clotilde Cundari (poesia in vernacolo),
  • Raffaele Marra (poesia in lingua),
  • Stefano Peressini (raccolta di poesie).

Riconoscimenti speciali sono andati a Fausto Marseglia e Lucia Lo Bianco per la carriera, mentre un premio postumo è stato conferito alla famiglia dell’artista fuscaldese Francesco Sansone, accademico e critico d’arte. Il Premio “Città Cultura” è stato attribuito allo storico Antonio Pupo, e il Premio Assoluto “Incontri diVersi” al maestro d’arte Mario Perrotta.

Il concorso ha reso omaggio anche all’editore Luciano Zampini, che cura l’antologia delle opere premiate sin dalla prima edizione, e agli artigiani Maria e Severino Russo, autori delle targhe in vetro artigianale. “Incontri diVersi” non è solo un concorso: è un progetto che unisce artisti, istituzioni e cittadini, rafforzando l’identità culturale di Fuscaldo e proiettandola in una rete nazionale e internazionale di esperienze letterarie e artistiche.