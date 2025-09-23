L’attore Gabriele Kristian Faraca è stato riconosciuto come Best Actor 2025 al 7º Festival del Cinema Internazionale Apulia Web Fest, svoltosi a Corato dal 12 al 14 settembre sotto la direzione artistica di Michele Pinto. Un traguardo di rilievo ottenuto in un contesto che ha visto la partecipazione di oltre 250 film provenienti da 28 Paesi del mondo.



Faraca è protagonista del film “OoP Saga – Time’s Opposite Path”, un progetto scritto, autofinanziato e prodotto dalla GDG Production, realtà indipendente che unisce le forze creative del regista Gustavo Garrafa, della Maestra Deborah Rocco e dello stesso Faraca. Un’opera visionaria e coraggiosa che, dopo l’uscita su Prime Video, continua a raccogliere consensi e riconoscimenti a livello internazionale.



Il film ha ottenuto anche la nomination come Best Feature Film, a conferma della solidità di una produzione nata dalla passione, dal talento e dalla determinazione. Ad arricchire la presenza della GDG Production al festival è stato inoltre il cortometraggio “Le scale invisibili”, selezionato per il prestigioso Best Peace Award, segno dell’ampiezza e del respiro universale dei progetti del trio creativo.



Alla domanda su cosa significhi questo riconoscimento, l’attore Gabriele Kristian Faraca ha dichiarato:

«Dedico questo premio a chi mi sostiene e crede in me. La GDG Production è la dimostrazione che quando credi fortemente in qualcosa, la stessa prima o poi si avvera». Questo riconoscimento segna un passo importante nella carriera di Gabriele Kristian Faraca e nella crescita della GDG Production, confermando il valore del cinema indipendente italiano sulla scena mondiale.