L’attore italiano Gabriele Kristian Faraca continua il suo percorso di crescita nel panorama del cinema indipendente internazionale con “The Last Straw”, il nuovo cortometraggio da lui scritto, interpretato e ideato, già selezionato da diversi festival cinematografici internazionali nonostante sia ancora nelle prime fasi del suo percorso distributivo. Il progetto, ispirato alla storia vera di Andra Bianca Radulescu, rappresenta una nuova sfida artistica per Gabriele Kristian Faraca, che oltre a vestire i panni del protagonista firma anche la sceneggiatura dell’opera, confermando la propria versatilità nel mondo dello spettacolo tra recitazione, scrittura e produzione cinematografica.

La prima proiezione ufficiale italiana si svolgerà l’11 giugno 2026 a Castiglione Cosentino, nell’ambito dell’evento “The Dreaming Circus”, organizzato dall’Associazione Il Piccolo Academy, presieduta e diretta da Deborah Rocco, produttrice e attrice del film. La regia è affidata a Gustavo Garrafa, mentre il progetto vede la collaborazione di Andra Bianca Radulescu, Davide Bria e Valerio Rocco, riunendo un gruppo creativo che punta a valorizzare storie autentiche e di forte impatto emotivo.

Dopo la presentazione italiana, “The Last Straw” proseguirà il proprio percorso internazionale con una prestigiosa proiezione prevista il 27 giugno presso l’Eden Cinemas di Malta, uno dei più importanti complessi cinematografici dell’isola. Per Gabriele Kristian Faraca, attore e autore già noto per diverse produzioni indipendenti distribuite a livello internazionale, questo nuovo progetto rappresenta un ulteriore passo avanti in una carriera artistica in continua espansione.

Negli ultimi anni Faraca ha consolidato la propria presenza nel settore cinematografico distinguendosi come interprete, sceneggiatore e promotore di progetti originali capaci di attirare l’interesse di pubblico, critica e organizzatori di festival.

Le numerose selezioni ottenute da “The Last Straw” nei circuiti cinematografici internazionali confermano il crescente interesse verso il lavoro dell’attore calabrese, il cui nome sta acquisendo sempre maggiore visibilità anche oltre i confini italiani. Grande attenzione è rivolta anche alle future attività della GDG Production, casa di produzione fondata da Gabriele Kristian Faraca insieme a Deborah Rocco e Gustavo Garrafa.

Il gruppo è già al lavoro su nuovi progetti cinematografici destinati al mercato internazionale. Tra gli obiettivi futuri figurano inoltre iniziative artistiche e cinematografiche negli Stati Uniti, con appuntamenti previsti tra New York e il New Jersey.

Un percorso che testimonia la crescente affermazione di Gabriele Kristian Faraca come attore emergente del cinema indipendente italiano, sempre più presente in contesti internazionali e determinato a costruire una carriera capace di raggiungere un pubblico globale. Con “The Last Straw”, Gabriele Kristian Faraca aggiunge un nuovo tassello a un percorso professionale che continua a svilupparsi tra cinema, scrittura e produzioni indipendenti, confermando la volontà di portare il proprio lavoro e il proprio talento artistico su palcoscenici sempre più prestigiosi.