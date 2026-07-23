Sul Belvedere di San Nicola Arcella il regista riceve il premio alla carriera firmato Gerardo Sacco. Sul palco anche Julia Charlotte De Rossi e Steve Della Casa. La rassegna prosegue con Mimmo Calopresti e Gianluca Ansanelli

Una serata all'insegna del cinema, della musica e dei grandi paesaggi ha inaugurato l'Iconic Film Fest sul Belvedere di San Nicola Arcella. Nella suggestiva cornice di Palazzo dei Principi Lanza è stato presentato il programma della manifestazione, ospitata in uno dei punti panoramici più noti della Riviera dei Cedri, con vista sull'Arco Magno, l'Isola Dino e il Golfo di Policastro.

Ad aprire l'evento sono stati il vicesindaco Maria Teresa Carbone e la presidente della Pro Loco Cristina Avallone, che hanno sottolineato il valore della rassegna come occasione di promozione del territorio attraverso il linguaggio cinematografico. Il direttore artistico Steve Della Casa ha quindi illustrato il programma, ribadendo la vitalità della settima arte: «Il cinema non morirà mai e la bellezza di questi giorni ne è la prova». La manifestazione è prodotta da Clement Film House con la direzione organizzativa di Giada Falcone.

La serata, condotta dal vicedirettore di Rai Sport Massimo Proietto, si è aperta con l'esibizione del tenore calabrese Moreno Montalto, che ha interpretato al pianoforte le colonne sonore di Nuovo Cinema Paradiso e Caruso.

Protagonista dell'appuntamento è stato il regista di origini calabresi Cristian Marazziti, accolto con entusiasmo dal pubblico. Ricevendo il premio alla carriera, realizzato dal maestro orafo Gerardo Sacco, ha ripercorso il proprio percorso umano e professionale: «Vengo dal basso, ho fatto qualunque lavoro ma non ho mai smesso di credere nei miei sogni. Se puoi sognarlo, puoi farlo, e oggi il successo di Prendiamoci una pausa mi ripaga di ogni sacrificio».

Sul palco anche l'attrice Julia Charlotte De Rossi, che ha raccontato il suo primo incontro con la Calabria: «È la mia prima volta qui e sono rimasta senza parole. Lavorare con Cristian è stato fantastico: riesce a metterti subito a tuo agio ed è un vulcano di entusiasmo».

La serata si è conclusa con il cinema sotto le stelle e la proiezione di Prendiamoci una pausa, reduce da un buon riscontro tra sale e piattaforme streaming, e del film d'animazione La gabbianella e il gatto.

L'Iconic Film Fest prosegue con nuovi ospiti e proiezioni: sul palco sono attesi i registi Mimmo Calopresti e Gianluca Ansanelli, mentre il programma prevede anche la proiezione di Aspromonte – La terra degli ultimi e del film d'animazione La città incantata.