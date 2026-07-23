“Sarà inaugurata nei prossimi giorni la strada di collegamento tra Serra Spiga e Mendicino. È un'opera che i cittadini aspettavano da anni e che la nostra Amministrazione ha avuto la determinazione di progettare, finanziare e che porterà a compimento. Ancora una volta dimostriamo che gli impegni assunti con la città non restano annunci, ma si trasformano in fatti concreti”.

Con queste parole il Sindaco Franz Caruso ha annunciato, al termine del sopralluogo effettuato questa mattina nel cantiere, l'imminente apertura della nuova arteria viaria destinata a cambiare in maniera significativa la mobilità tra il quartiere Serra Spiga e il comune di Mendicino.

Visibilmente soddisfatto dell'avanzamento dell'intervento, il primo cittadino ha confermato che l'asse viario è ormai completato e che la prossima settimana saranno eseguiti i lavori di bitumazione, cui seguirà la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale, ultimi adempimenti prima dell'inaugurazione.

“Non stiamo semplicemente aprendo una nuova strada – ha affermato Franz Caruso – ma stiamo dando una risposta concreta ad un'esigenza che le popolazioni di Serra Spiga, Mendicino e dell'intera area urbana reclamavano da decenni. Abbiamo avuto il coraggio di affrontare e risolvere una criticità storica che nessuno, prima di noi, era riuscito a superare. Questa è la dimostrazione di cosa significa amministrare con una visione chiara dello sviluppo della città e con la volontà politica di trasformare i progetti in opere reali”.

L'intervento, rappresenta una delle opere infrastrutturali più significative per la mobilità cittadina. La nuova arteria consentirà di fluidificare il traffico, ridurre sensibilmente i tempi di percorrenza, eliminare uno dei principali punti di congestione della viabilità e garantire collegamenti più rapidi e sicuri tra Cosenza e Mendicino.

“Ogni opera pubblica che consegniamo ai cittadini – ha concluso il Sindaco Franz Caruso – rappresenta un tassello del disegno di città che abbiamo immaginato fin dal nostro insediamento. Cosenza aveva bisogno di uscire dalla stagione delle incompiute e dell'immobilismo. Noi abbiamo scelto di imprimere un cambio di passo, programmando investimenti, aprendo cantieri e rispettando il cronoprogramma degli interventi. Oggi questa strada è il simbolo di un'Amministrazione che lavora quotidianamente per migliorare la qualità della vita dei cittadini e per rendere Cosenza una città più moderna, più efficiente e più competitiva”.