“Sarà inaugurata nei prossimi giorni la strada di collegamento tra Serra Spiga e Mendicino. È un'opera che i cittadini aspettavano da anni e che la nostra Amministrazione ha avuto la determinazione di progettare, finanziare e che porterà a compimento. Ancora una volta dimostriamo che gli impegni assunti con la città non restano annunci, ma si trasformano in fatti concreti”.

Società

A Serra Spiga via ai lavori per il raddoppio della strada che collega Cosenza a Mendicino

Antonio Clausi
A Serra Spiga via ai lavori per il raddoppio della strada che collega Cosenza a Mendicino

Con queste parole il Sindaco Franz Caruso ha annunciato, al termine del sopralluogo effettuato questa mattina nel cantiere, l'imminente apertura della nuova arteria viaria destinata a cambiare in maniera significativa la mobilità tra il quartiere Serra Spiga e il comune di Mendicino.

Visibilmente soddisfatto dell'avanzamento dell'intervento, il primo cittadino ha confermato che l'asse viario è ormai completato e che la prossima settimana saranno eseguiti i lavori di bitumazione, cui seguirà la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale, ultimi adempimenti prima dell'inaugurazione.

“Non stiamo semplicemente aprendo una nuova strada – ha affermato Franz Caruso – ma stiamo dando una risposta concreta ad un'esigenza che le popolazioni di Serra Spiga, Mendicino e dell'intera area urbana reclamavano da decenni. Abbiamo avuto il coraggio di affrontare e risolvere una criticità storica che nessuno, prima di noi, era riuscito a superare. Questa è la dimostrazione di cosa significa amministrare con una visione chiara dello sviluppo della città e con la volontà politica di trasformare i progetti in opere reali”.

L'intervento, rappresenta una delle opere infrastrutturali più significative per la mobilità cittadina. La nuova arteria consentirà di fluidificare il traffico, ridurre sensibilmente i tempi di percorrenza, eliminare uno dei principali punti di congestione della viabilità e garantire collegamenti più rapidi e sicuri tra Cosenza e Mendicino.

“Ogni opera pubblica che consegniamo ai cittadini – ha concluso il Sindaco Franz Caruso – rappresenta un tassello del disegno di città che abbiamo immaginato fin dal nostro insediamento. Cosenza aveva bisogno di uscire dalla stagione delle incompiute e dell'immobilismo. Noi abbiamo scelto di imprimere un cambio di passo, programmando investimenti, aprendo cantieri e rispettando il cronoprogramma degli interventi. Oggi questa strada è il simbolo di un'Amministrazione che lavora quotidianamente per migliorare la qualità della vita dei cittadini e per rendere Cosenza una città più moderna, più efficiente e più competitiva”.