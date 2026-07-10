Il patrimonio storico, artistico e religioso del Museo Diocesano di Arte Sacra di Cassano all’Ionio si appresta a vivere una nuova stagione di valorizzazione e apertura verso il territorio. È stata infatti ufficialmente siglata la convenzione tra la Diocesi di Cassano all’Ionio, guidata dal vescovo Mons. Francesco Savino, e la Pro Loco Cossa Enotria APS, associazione presieduta da Elisabetta Rango. Questo accordo si fonda sul principio della sussidiarietà, un valore da sempre centrale nel magistero e nell’azione del presule, che trova qui una declinazione concreta con l’obiettivo di trasformare lo spazio museale in un luogo vivo, dinamico e fruibile. Alla Pro Loco Cossa Enotria viene affidata l’intera gestione ordinaria della struttura. L'associazione si occuperà in prima linea dell'accoglienza dei visitatori, ma anche della cura della comunicazione, della promozione e della manutenzione ordinaria. Il sodalizio sarà inoltre impegnato nell'ideazione di eventi culturali e iniziative mirate a far conoscere i tesori custoditi nel museo, rendendolo un polo d'attrazione e un punto di riferimento per l'intera comunità. Il debutto ufficiale di questo nuovo corso è già fissato in calendario. Per presentare alla cittadinanza le linee guida del progetto, è stato organizzato l’evento inaugurale denominato “Una notte al Museo”, che si terrà domenica 12 luglio a partire dalle ore 21.00 proprio all'interno delle sale espositive della struttura diocesana.