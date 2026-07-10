Rapporti fitti tra il nei ds ed il tecnico ex Casertana. Si punta a chiudere in tempi brevi per portarlo sulla panchina dei lupi
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Primo giorno pieno di lavoro per Fabio Lucioni. Il nuovo ds del Cosenza sta toccando con mano quella che è la sua nuova realtà. La prima cosa che vuole fare l’ex difensore è quella di ingaggiare la nuova guida tecnica.
All in su Coppitelli
Il preferito, così com’è noto, è Federico Coppitelli. Lucioni è in stretto contatto con il tecnico per provare a chiudere in tempi brevissimi il suo ingaggio. La speranza del ds è quella di chiudere l’accordo entro un paio di giorni. La fiducia di chiudere l’accordo è altissima, tant’è che, per il momento, non sono stati vagliati profili alternativi. Coppitelli con la sua Casertana è stato una delle sorprese positive della scorsa stagione. Il suo è stato un calcio piacevole e propositivo. L’idea di Lucioni è quella di riproporlo a Cosenza nella prossima stagione. Le prossime ore potrebbero essere già decisive.