Il 15 maggio una grande giornata internazionale di cultura, memoria e presentazione delle borse di studio dedicate ai giovani e al futuro del sapere

Il Rotary Club Rende e l’Università della Calabria promuovono per venerdì 15 maggio 2026, alle ore 10.30 presso l’Aula Caldora dell’Università della Calabria, una giornata di straordinario valore culturale ed umano dedicata alla memoria del Prof. Nuccio Ordine, tra i più autorevoli intellettuali contemporanei italiani ed europei. Studioso di fama mondiale, tradotto in decine di lingue e protagonista del dibattito culturale internazionale, Nuccio Ordine ha rappresentato una delle espressioni più alte della cultura umanistica contemporanea, contribuendo a diffondere nel mondo i valori della libertà di pensiero, del sapere disinteressato e del ruolo civile della cultura.

Ma soprattutto, Nuccio Ordine ha sempre rivolto una particolare attenzione ai giovani, alla scuola, agli studenti e alla funzione educativa della cultura come strumento di libertà, crescita umana e costruzione del pensiero critico. Proprio da questa visione nascono le borse di studio intitolate a Nuccio Ordine, che saranno ufficialmente presentate nel corso della manifestazione e che il Rotary Club Rende ha istituito per trasmettere alle nuove generazioni l’eredità culturale e morale del grande studioso calabrese. E proprio per questo motivo il 15 maggio vedrà la presenza soprattutto di tanti giovani, insieme ad autorevoli personalità del mondo accademico, culturale e istituzionale.

La giornata vedrà la partecipazione di prestigiosi ospiti internazionali, legati da sincera amicizia e profonda stima a Nuccio Ordine: Gilles Pécout, Presidente della Bibliothèque Nationale de France (la terza biblioteca al mondo), già Rettore della Sorbonne Université di Parigi e Ambasciatore di Francia; Juan Cruz, giornalista e scrittore spagnolo di fama internazionale, tra le più autorevoli voci della cultura europea contemporanea. Sarà inoltre presente il Magnifico Rettore dell’Università della Calabria, Prof. Gianluigi Greco, insieme ad autorevoli personalità del mondo accademico, culturale e istituzionale.

Prenderanno parte alla giornata anche i parenti più stretti del Prof. Nuccio Ordine, la cui presenza conferirà alla manifestazione un significato umano ed emotivo ancora più profondo. Nel corso della mattinata verrà inoltre proiettato il film-documentario “Nuccio Ordine. L’inutilità dell’inutile”, a cura della regista Angelica Artemisia Pedatella e di Antonio Chieffallo, direttore della Biblioteca “Nuccio Ordine” di San Mango d’Aquino. L’iniziativa rappresenta anche il compimento di un importante percorso culturale e umano avviato negli anni precedenti dai Past President del Rotary Club Rende, Mimmo Legato e Flora Maria Ritacca. Alla realizzazione della manifestazione hanno inoltre contribuito Ernesto Magorno, Massimo Misiti, Antonio Chieffallo, Angelo Gallo e Carlo Tansi.

«Con questa giornata – dichiara il Presidente del Rotary Club Rende Sergio Mazzuca – vogliamo rendere omaggio non soltanto a un grande accademico, ma a un uomo che ha saputo parlare al cuore e alla coscienza di intere generazioni. Nuccio Ordine ci ha insegnato che la cultura rappresenta uno strumento di libertà, umanità e crescita civile. Le borse di studio dedicate alla sua memoria nascono proprio per continuare a trasmettere questi valori ai giovani».

L’evento è aperto a tutti. Il Rotary Club Rende invita il mondo della scuola, gli studenti universitari, gli operatori culturali, le istituzioni e l’intera cittadinanza a partecipare a una giornata che si preannuncia tra gli appuntamenti culturali più importanti dell’anno per la Calabria.