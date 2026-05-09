Martedì 12 maggio la carovana attraverserà Contrada Isolette, Contrada Fiume Crati e Santa Chiara di Menna

Il Giro d'Italia arriva anche a Rende. Martedì 12 maggio la carovana della corsa rosa attraverserà il territorio comunale interessando in particolare Contrada Isolette, Contrada Fiume Crati lungo la Strada Provinciale 234 e Contrada Santa Chiara di Menna sulla Strada Provinciale 229.

A comunicarlo è l’amministrazione comunale di Rende, che invita cittadini e automobilisti a prestare attenzione alle modifiche temporanee della viabilità predisposte per garantire la sicurezza degli atleti e del pubblico.

Le strade coinvolte dal passaggio dei ciclisti saranno chiuse al traffico a partire dalle ore 13:30, cioè circa tre ore e mezza prima del transito della gara, fino a trenta minuti dopo il termine del passaggio della corsa, come previsto dall’ordinanza prefettizia prot. n. 0059549 del 7 maggio 2026.

Il Comune invita quindi gli automobilisti «a organizzare al meglio i propri spostamenti e ad aggiornarsi attraverso i canali ufficiali dedicati all’evento».