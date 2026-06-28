L'associazione prenderà parte il 29 giugno alla manifestazione promossa da Unpli Nazionale e Roma Capitale tra Piazza San Pietro e via della Conciliazione

La Pro Loco Rende "Arintha" Aps sarà l'unica rappresentante della Calabria all'Infiorata delle Pro Loco d'Italia, la manifestazione organizzata da Unpli Nazionale in collaborazione con Roma Capitale, in programma il 29 giugno tra Piazza San Pietro e via della Conciliazione.

L'evento riunirà Pro Loco provenienti da tutta Italia, chiamate a realizzare le tradizionali opere floreali che, ogni anno, trasformano il cuore della Capitale in un grande percorso artistico dedicato alle identità territoriali, alle tradizioni popolari e al patrimonio culturale italiano.

Per la Pro Loco Arintha si tratta di un importante riconoscimento, che consentirà di portare nel contesto nazionale le peculiarità della cultura calabrese e del territorio rendese.

«Per noi è un grande onore portare nel cuore della Capitale i colori, i profumi e l'anima della Calabria, rappresentando con passione la nostra terra in una manifestazione di così alto valore culturale e simbolico», si legge in una nota diffusa dall'associazione.

L'Infiorata rappresenta uno degli appuntamenti più significativi promossi dall'Unpli per valorizzare il lavoro delle Pro Loco italiane e le antiche tradizioni dell'arte effimera realizzata con i fiori, richiamando ogni anno migliaia di visitatori e pellegrini.

La Pro Loco Arintha ha annunciato che seguirà l'intera manifestazione raccontando l'esperienza attraverso fotografie, curiosità e aggiornamenti, permettendo anche ai cittadini di Rende di vivere da vicino un evento che vedrà la Calabria protagonista nel cuore di Roma.