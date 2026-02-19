Dalla lotta alla ‘ndrangheta alla narrativa: il Dirigente Superiore della Polizia di Stato Francesco Rattà firma il suo esordio letterario con “L’incastro dei cocci (Un’indagine del 2007)”, un giallo realistico che mescola intrighi, narcotraffico e tensione investigativa ambientato nei primi anni Duemila.

La Trama

Un intreccio tra alcuni pezzi deviati delle istituzioni e malavita. Il romanzo prende le mosse dal suicidio di Giulia De Santis, giovane studentessa di giurisprudenza, apparentemente un tragico episodio isolato. Presto, però, l’indagine del Sostituto Commissario Antonio Cicala a Zancarota rivela connessioni inaspettate: la scomparsa di Mariangela Colussi, nipote di un Senatore membro della Commissione Antimafia, un omicidio di stampo mafioso a Milano e un complesso traffico internazionale di cocaina gestito da un latitante della ‘ndrangheta. Cicala, supportato da un informatore astuto e , a sua insaputa, da un amico sacerdote ritrovato dopo trent’anni, deve ricomporre i “cocci” di una verità frammentata, confrontandosi con una criminalità subdola e pervasiva.

L'Autore

Francesco Rattà, classe 1968, nasce a Montepaone, un piccolo comune della provincia di Catanzaro. Compie gli studi universitari in giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma dove si laurea nel 1994. L’autore porta in questo romanzo tutta l’esperienza accumulata in decenni di servizio nella Polizia di Stato. Ex dirigente della Squadra Mobile di Catanzaro, Reggio Calabria e Roma, già Vicario del Questore di Roma e oggi Direttore dell’Ufficio Analisi Interforze presso la Struttura per la Prevenzione Antimafia del Ministero dell’Interno, Rattà offre al lettore una visione autentica dei meccanismi investigativi e dei rischi del lavoro sul campo.



Con questo romanzo, l’autore non si limita a raccontare solo una storia di finzione, ma porta il lettore dentro i meccanismi complessi dell’intelligence investigativa. “L’incastro dei cocci” è quindi un romanzo di giustizia e suspense che cattura il lettore dalla prima all’ultima pagina, confermando che, spesso, la realtà resta il miglior punto di partenza per una narrazione mozzafiato.