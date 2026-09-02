Riparte dopo la pausa estiva la rassegna LibrinComune. Il nuovo appuntamento è in programma venerdì 4 settembre alle 18 nel chiostro del Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza.

Al centro dell’incontro ci sarà “Il pozzo dei miracoli” di Aldo Mazza, pubblicato dalla casa editrice Le Pecore Nere. Il volume è dedicato alla storia di Vincenzo Tiberio e alle sue ricerche sulle proprietà battericide di alcuni ceppi fungini.

La storia di Vincenzo Tiberio

Il libro ricostruisce gli studi condotti dal medico nel 1895. Tiberio, osservando quanto avveniva dopo la rimozione delle muffe dal pozzo dell’abitazione di Arpaise, isolò alcuni ceppi fungini e ne studiò il potere battericida.

Secondo la ricostruzione proposta nel volume, il medico anticipò di oltre trent’anni la scoperta della penicillina attribuita ad Alexander Fleming. La sua intuizione, tuttavia, non ebbe seguito per l’assenza di un’industria farmaceutica e il mancato interesse dell’ambiente accademico dell’epoca.

L’opera di Mazza ripercorre questa vicenda con l’obiettivo di riportare l’attenzione sulla figura di Tiberio e sul rapporto tra progresso scientifico, contesto sociale e memoria collettiva.

Caruso: «Il suo ingegno è rimasto a lungo nell’ombra»

«La ripresa di LibrinComune conferma la volontà dell’Amministrazione di mettere la lettura e la memoria al centro della vita culturale di Cosenza», ha dichiarato il sindaco Franz Caruso.

«Ripartiamo con “Il pozzo dei miracoli” di Aldo Mazza non solo per valorizzare un’importante produzione editoriale, ma per rendere il giusto omaggio a una figura straordinaria come Vincenzo Tiberio, il cui ingegno è rimasto a lungo nell’ombra. Questo incontro dimostra come i nostri spazi museali possano farsi luoghi vivi di dibattito, cultura e riscatto storico per l’intera comunità», ha aggiunto il sindaco.

Gli interventi in programma

L’incontro si aprirà con i saluti di Franz Caruso, della consigliera comunale delegata alla Cultura Antonietta Cozza e della direttrice del Museo dei Brettii e degli Enotri Marilena Cerzoso.

Interverranno l’infettivologo e scrittore Bruno Cacòpardo, il docente e poeta Flavio Nimpo e l’editrice Maria Pina Iannuzzi.

La serata sarà accompagnata dalle letture e dagli interventi musicali di Carla Feraco, Luisa Boscarelli e Luigi Intrieri. A moderare l’incontro sarà la dirigente scolastica e poetessa Assunta Morrone.