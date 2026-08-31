Filtrano alcune immagini amatoriali girate con lo smartphone, relative alla brutale aggressione registrata al pronto soccorso di Cosenza lo scorso 18 agosto ad opera di un pregiudicato di 35 anni con precedenti per furto e droga.

L’uomo in un primo tempo si era accanito contro uno degli operatori di Casa San Francesco, in via Romualdo Montagna, come denunciato dal direttore della struttura Pasqualino Perri. Successivamente aveva seguito la vittima dell’aggressione in ospedale, dove il malcapitato si era recato per farsi refertare. Qui ha iniziato a dare di matto, terrorizzando il personale sanitario ed i pazienti in quel momento presenti nell’area dell’emergenza–urgenza.

L’energumeno ha pure picchiato un medico, procurandogli un trauma cranico. Il pregiudicato è stato poi neutralizzato con l’impiego del teaser.

Ingenti i danni quantificati in almeno diecimila euro. L’Azienda Ospedaliera ha sporto denuncia. Sotto shock infermieri e Oss in servizio.

La sequenza è utile per ricostruire i concitati momenti della drammatica serata ed anche per chiarire la dinamica di un episodio di inaudita gravità e che nell’immediatezza, era stato derubricato alla stregua di una reazione scomposta alle inefficienze della sanità pubblica, con il solito tam tam sui social dei disinformati ad esprimere non condanna, ma addirittura solidarietà all’aggressore.