Dopo giorni con punte oltre i 40°C, l’aria rovente inizia a lasciare la regione. Già da oggi valori più contenuti, con massime intorno ai 31-33°C sulle coste e notti finalmente più vivibili. Tra martedì e giovedì possibile instabilità pomeridiana sui rilievi

La fase più intensa dell’ondata di calore è ormai alle spalle. Dopo giorni difficili, segnati da temperature che in diverse aree della Calabria hanno raggiunto e superato i 40°C, l’aria molto calda di origine africana sta progressivamente abbandonando la regione.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, già nella giornata di oggi è atteso un calo termico dell’ordine di 5-7 gradi. Alla quota di 1500 metri, dove nei giorni scorsi si registravano valori intorno ai 28-29°C, le temperature dovrebbero scendere verso i 21-22°C. Una variazione che si tradurrà, sulle coste e nelle pianure, in massime generalmente comprese tra 31 e 33°C.

Il calo dovrebbe proseguire tra martedì e giovedì, quando a 1500 metri si potrebbero raggiungere valori prossimi ai 18°C, con temperature al suolo vicine ai 30°C.

Non si tratterà comunque di una vera e propria rinfrescata, quanto piuttosto di un ritorno a condizioni più normali per il periodo, dopo gli eccessi registrati negli ultimi giorni.

Il cambiamento sarà percepibile soprattutto durante la notte. Le minime torneranno infatti su valori attorno ai 22-23°C, ben lontani dai circa 30°C e oltre raggiunti in alcune località durante la fase più calda.

Ma il calo termico non sarà l’unica novità. Tra l’inizio e la metà della settimana, infiltrazioni di aria più fresca in quota potranno favorire la formazione di temporali pomeridiani sui rilievi, in particolare sulla Sila, con il ritorno della classica instabilità termoconvettiva estiva.

Contestualmente dovrebbe attenuarsi anche la presenza del pulviscolo sahariano, che da diversi giorni rende i cieli calabresi opachi e lattiginosi.

Dopo una lunga parentesi rovente, dunque, la Calabria si prepara a ritrovare condizioni più sopportabili, senza un vero crollo delle temperature ma con un progressivo ritorno alla normalità.