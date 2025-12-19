Nella suggestiva cornice della Biblioteca del Liceo B. Telesio si è svolta una cerimonia dal forte valore simbolico e formativo, dedicata all’internazionalizzazione dell’istituto. Gli ex studenti e le studentesse delle classi uscenti sono tornati nel “glorioso Telesio” per ricevere i diplomi EsaBac relativi all’anno scolastico 2023/2024 e le certificazioni Delf B2, conseguite nell’a.s. 2024/2025.

Il conseguimento dell’EsaBac rappresenta molto più di un adempimento formale: è il punto di arrivo di un percorso di eccellenza che consente di ottenere simultaneamente due titoli di Stato, l’Esame di maturità italiano e il Baccalauréat francese. Insieme alla certificazione linguistica di livello B2, questi riconoscimenti aprono le porte delle università europee e costituiscono un vero passaporto per il mondo del lavoro e della ricerca internazionale.

Il tempo intercorso tra il conseguimento dei titoli e la consegna ufficiale è legato alla complessità dell’iter: i diplomi EsaBac sono infatti documenti emessi dal Ministero dell’Istruzione francese e validati dall’Alliance Française, con una procedura centralizzata di stampa e vidimazione a Parigi.

Alla cerimonia hanno partecipato Irene Mossuto, Edwige Costanzo e Gabriella Iuliano, rappresentanti dell’Alliance Française di Cosenza, ente certificatore ufficiale che opera sotto l’egida dell’Ambasciata di Francia e garantisce standard elevatissimi nell’insegnamento e nella valutazione linguistica.

A consegnare personalmente i diplomi è stato il dirigente scolastico Domenico De Luca, che ha rivolto parole di grande apprezzamento agli studenti e al corpo docente: «Oggi non consegniamo solo dei fogli di carta, ma il frutto di un impegno costante che proietta i nostri ragazzi oltre i confini nazionali. Vedere i nostri ex alunni tornare qui, pronti per sfide internazionali, è motivo d’orgoglio per tutto il Liceo».

Un ringraziamento speciale è stato riservato alla professoressa Teresa Romano, insegnante madrelingua e referente del progetto EsaBac, indicata dal dirigente come «il vero motore di questo successo». Visibilmente commossa, la docente ha sottolineato il legame profondo costruito con le classi e il valore della cultura francese come strumento di apertura mentale e crescita personale.

Pur assente per impegni istituzionali, la collaboratrice del dirigente e referente d’indirizzo Francesca Mastrovito ha voluto far pervenire un messaggio carico di affetto e riconoscenza, rivolto agli studenti tornati al Telesio per questo importante traguardo.

La cerimonia ha restituito l’immagine di una scuola capace di guardare oltre i confini nazionali, investendo su percorsi formativi di qualità e offrendo ai propri studenti strumenti concreti per affrontare con competenza e fiducia le sfide di un contesto sempre più europeo e internazionale.