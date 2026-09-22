La nuova serie sostenuta da Calabria Film Commission sarà girata per sei settimane tra Corigliano-Rossano, Copanello, Reggio Calabria, Palmi, Gerace e la Costa dei Gelsomini. Al centro una storia di origini, misteri e sentimenti

Sono iniziate in Calabria le riprese di “Madre Terra – Il Segreto delle Origini”, la nuova serie televisiva targata Canale 5 in onda nella prossima stagione per 6 serate da 100 minuti, una coproduzione RTI e Aurora TV – Banijay, prodotta da Aurora TV, con il sostegno della Fondazione Calabria Film Commission, con protagonisti Cristiano Caccamo ed Elda Pardo per la regia di Cinzia TH Torrini.

Dal 21 settembre, la produzione sarà impegnata per sei settimane in diverse location della Calabria, tra mare, colline e paesaggi unici destinati ad entrare nel cuore della narrazione, facendo da sfondo ad una storia che intreccia segreti familiari, passioni e lotte di potere.

Tra le location delle riprese, una storica tenuta agricola e residenziale del Seicento nella zona di Corigliano-Rossano (CS), in stile mediterraneo, una prestigiosa dimora storica del XVIII secolo a Stignano, in stile barocco, considerata uno dei massimi esempi di architettura e arte barocca in Calabria, le scogliere di Copanello di Stalettì e il “chilometro più bello d’Italia”, ovvero il Lungomare di Reggio Calabria, con la sua suggestiva Piazza Italia e i palazzi in stile Liberty.

E ancora, l'inconfondibile profilo dei faraglioni dell’Ulivarella, sulla spiaggia della Tonnara di Palmi, le fiumare che si inerpicano sulle pendici grecaniche dell’Aspromonte e i borghi di Pentedattilo e Gerace. E, naturalmente, i vasti e maestosi bergamotteti affacciati sullo Stretto di Messina e la Costa dei Gelsomini, da Condofuri a Brancaleone.

Un viaggio attraverso territori profondamente diversi tra loro, che la serie porterà sul piccolo schermo attraverso una storia nella quale la Calabria rappresenta anche il luogo della scoperta delle proprie origini.

Al centro di “Madre Terra – Il Segreto delle Origini” ci sono le vicende di Caterina, interpretata da Elda Pardo, una brillante scienziata cresciuta in Germania che torna in Calabria per guidare una sperimentazione su un innovativo farmaco antitumorale a base di bergamotto.

Quello che nasce come un viaggio di lavoro si trasforma presto in un intenso percorso alla scoperta delle proprie origini. Il ritorno in Calabria porterà Caterina a confrontarsi con il proprio passato e con verità rimaste a lungo nascoste.

Nel suo percorso entrerà anche Antonio, interpretato da Cristiano Caccamo, con il quale la protagonista sarà coinvolta nella scoperta di verità nascoste, identità da ricostruire e in un potente sentimento destinato a cambiare ogni cosa.

Accanto a Cristiano Caccamo ed Elda Pardo, nel cast figurano Giulio Beranek, Margareth Madè, Jeroen Engelsman, Mariasole Pollio, Giuseppe Pallone, Lorena Cacciatore, Chiara Ricci, Luca Capuano e Vincent Riotta. La serie è creata da Cinzia TH Torrini e Fabrizio Lucherini, scritta con Federico Fava, Valentina Zanella, Enrica Accascina.