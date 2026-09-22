Il sindaco Salvatore Magarò: «Questo provvedimento punta ad offrire un concreto e tangibile aiuto economico a chi sceglie di crescere i propri figli nel nostro comune»
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La giunta comunale di Castiglione Cosentino ha adottato una delibera senza precedenti in Calabria e, probabilmente, senza eguali neppure nel resto della penisola. A partire dall’anno scolastico in corso tutti i bambini frequentanti la scuola dell’infanzia usufruiranno del servizio mensa in maniera completamente gratuita.
Una decisione che il sindaco Salvatore Magarò, insieme agli altri componenti della sua amministrazione comunica con orgoglio: «Abbiamo scelto di azzerare il ticket – si legge in una nota del primo cittadino – perché riteniamo che la scuola dell’infanzia rappresenti il prima passo del percorso formativo di un individuo. E la scuola, insieme ai servizi complementare come il tempo pieno e la mensa, devono essere a tutti gli effetti considerati parte integrante dell’offerta formativa scolastica pubblica. Per cui devono essere erogati gratuitamente al pari delle lezioni.
Non ci sfugge poi – ha scritto ancora Salvatore Magarò – come le famiglie stiano attraversando un momento di estrema difficoltà sotto il profilo economico. Per questo riteniamo doveroso supportarle ogni giorno con aiuti concreti. Vogliamo che Castiglione Cosentino continui a crescere anche attraverso una strategia innovativa di attrattività per le giovani coppie con figli in età scolare e di sostegno alla natalità.
Questo provvedimento punta ad offrire un concreto e tangibile aiuto economico a chi sceglie di crescere i propri figli nel nostro comune, dando fiducia ai giovani che decidono di restare e mettere radici qui, nel nostro territorio. È un modo per contrastare lo spopolamento ed evitare l'iscrizione dei bambini di Castiglione nelle scuole di altri centri limitrofi dell'area urbana cosentina. Vogliamo così evitare ai genitori – ha concluso in sindaco – di affrontare lo stress di lunghi spostamenti quotidiani e valorizzare il nostro plesso scolastico, punto di riferimento sicuro e di qualità. Provvedimenti del genere non esistono in Calabria e forse nemmeno in Italia. Con l'abbattimento totale del ticket a partire da subito, l'Amministrazione dimostra con i fatti di essere al fianco delle famiglie nel percorso educativo dei più piccoli. Investire sui bambini significa investire sul domani di Castiglione»