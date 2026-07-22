Questa sera, alle 21, l’autore brasiliano sarà all’Anfiteatro Rino Gaetano per il progetto culturale “Vietato leggere fumetti”

Il fumetto come strumento per leggere la società, raccontare le periferie e costruire collegamenti tra culture apparentemente lontane. Questa sera, mercoledì 22 luglio, Corigliano-Rossano ospiterà Marcello Quintanilha, considerato una delle voci più autorevoli della letteratura disegnata contemporanea.

L’appuntamento è fissato alle ore 21 all’Anfiteatro Rino Gaetano, nell’area urbana di Rossano, e rientra nel programma del “CoRo Summer Fest 2026”.

L’incontro, intitolato “I paesaggi umani di Marcello Quintanilha”, fa parte del progetto culturale “Vietato leggere fumetti”, promosso dal Comune di Corigliano-Rossano in collaborazione con Cooperativa Letteraria.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di superare l’idea del fumetto come forma espressiva destinata esclusivamente all’intrattenimento, riconoscendogli invece un valore letterario, artistico ed educativo.

Il dialogo con Alessia Alboresi e Mario Greco

Durante la serata Quintanilha dialogherà con Alessia Alboresi e Mario Greco, ripercorrendo le principali tappe della propria esperienza artistica e il rapporto sviluppato tra disegno, scrittura e osservazione della realtà.

Il pubblico potrà conoscere da vicino il metodo narrativo di un autore capace di rappresentare le contraddizioni, le fragilità e le speranze delle comunità contemporanee.

Le sue storie sono spesso ambientate nelle periferie, nei quartieri popolari e all’interno delle famiglie, luoghi nei quali emergono conflitti sociali, differenze economiche, solitudini e relazioni umane.

Il fumetto diventa così una lente attraverso la quale interpretare i cambiamenti della società e dare voce a personaggi che raramente occupano il centro della narrazione pubblica.

Il Brasile come racconto universale

Nelle opere di Quintanilha, il Brasile non resta soltanto lo scenario geografico delle vicende, ma assume una dimensione universale.

Le dinamiche familiari, sociali e personali raccontate nei suoi libri possono dialogare anche con il Mediterraneo e con il Sud Italia, territori differenti ma attraversati da alcune esperienze comuni.

Il rapporto tra centro e periferia, le disuguaglianze, il senso di appartenenza e la ricerca di una possibilità di riscatto diventano temi capaci di superare i confini nazionali.

La letteratura disegnata costruisce in questo modo ponti tra comunità, mettendo in relazione esperienze lontane attraverso il linguaggio delle immagini e delle storie.

Il Fauve d’Or al Festival di Angoulême

Marcello Quintanilha ha ricevuto nel 2022 il Fauve d’Or, massimo riconoscimento assegnato dal Festival internazionale del fumetto di Angoulême.

Il premio ha consolidato il ruolo dell’autore brasiliano nel panorama mondiale della narrativa illustrata e ha contribuito a far conoscere le sue opere a un pubblico ancora più ampio.

La presenza a Corigliano-Rossano offre quindi alla comunità l’opportunità di incontrare un protagonista riconosciuto nei più importanti circuiti culturali internazionali.

L’iniziativa si inserisce nella volontà dell’Amministrazione comunale di proporre, durante la stagione estiva, appuntamenti capaci di affiancare intrattenimento e approfondimento.

Pistoia: «Superare stereotipi e pregiudizi»

L’assessore comunale alla Cultura, Giovanni Pistoia, sottolinea il valore dell’incontro e del progetto all’interno del quale è stato organizzato.

«Ospitare Marcello Quintanilha significa offrire alla nostra comunità l’incontro con una delle voci più autorevoli del panorama internazionale della letteratura disegnata», afferma.

Secondo Pistoia, “Vietato leggere fumetti” nasce proprio per contrastare gli stereotipi che ancora accompagnano questa forma artistica.

«Vogliamo restituire al fumetto il suo valore di linguaggio artistico e culturale capace di raccontare il nostro tempo e il nostro mondo», aggiunge l’assessore.

L’obiettivo è creare occasioni di formazione e confronto capaci di coinvolgere lettori abituali, giovani, appassionati e persone che non hanno ancora approfondito le potenzialità narrative del fumetto.

Stasi: «La cultura come spazio di crescita collettiva»

Anche il sindaco Flavio Stasi evidenzia la dimensione internazionale dell’appuntamento e la volontà di rafforzare la qualità della proposta culturale cittadina.

«Corigliano-Rossano continua a investire nella qualità della propria proposta culturale, creando occasioni di incontro con protagonisti riconosciuti a livello internazionale», dichiara.

Per il primo cittadino, la presenza di Quintanilha conferma la capacità della città di inserirsi in circuiti culturali qualificati e di promuovere linguaggi contemporanei accessibili a pubblici differenti.

«Sostenere iniziative come questa significa alimentare il pensiero critico, valorizzare nuovi linguaggi e rendere gli spazi pubblici luoghi di crescita collettiva», conclude Stasi.