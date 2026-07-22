Un investimento di 150.416 euro per ristrutturare i locali destinati alla postazione 118/Pet del Presidio ospedaliero di Cetraro e garantire la continuità del servizio durante i prossimi lavori nell’area del Pronto Soccorso.

L’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza ha autorizzato l’intervento urgente di adeguamento funzionale dei nuovi spazi, come comunicato dall’Amministrazione comunale di Cetraro.

La richiesta è stata avanzata dalla direttrice medica dello Spoke Paola-Cetraro, dottoressa Sguglio, in previsione dell’apertura del cantiere che interesserà il reparto di emergenza dell’ospedale.

Lo spostamento della postazione si rende necessario per consentire agli operatori del 118 di continuare a lavorare in condizioni adeguate anche durante le opere programmate nel Pronto Soccorso.

I lavori previsti dall’Asp di Cosenza

L’intervento comprende la realizzazione e l’organizzazione dei vani necessari all’attività del personale sanitario, oltre alla sistemazione dei servizi igienici.

Sono previste nuove pavimentazioni e rivestimenti, opere di tinteggiatura, installazioni in cartongesso e la posa degli infissi interni.

Il progetto contempla inoltre l’adeguamento dell’impianto elettrico, indispensabile per rendere i locali compatibili con le esigenze operative del servizio di emergenza-urgenza.

L’obiettivo è predisporre spazi pienamente funzionali per il personale e per le attività collegate alla postazione Pet, evitando interruzioni o riduzioni del servizio durante le lavorazioni che coinvolgeranno l’area attualmente utilizzata.

Affidamento diretto per rispettare i tempi

Il valore complessivo dell’intervento è pari a 150.416 euro. Secondo quanto riferito dal Comune, i lavori saranno assegnati mediante procedura di affidamento diretto.

La modalità viene ricondotta alle disposizioni previste dal decreto legislativo 36 del 2023 per gli interventi sotto soglia e alla necessità di rispettare i tempi dettati dall’urgenza.

Nel comunicato dell’Amministrazione comunale non vengono indicati il nome dell’impresa incaricata, la data di consegna del cantiere e il termine previsto per la conclusione delle opere.

Questi elementi saranno definiti negli atti tecnici e amministrativi dell’Azienda sanitaria provinciale.

La continuità del servizio durante il cantiere

La sistemazione dei nuovi locali è strettamente collegata agli interventi di adeguamento funzionale previsti nell’area del Pronto Soccorso.

Durante il cantiere, la postazione del 118 dovrà continuare a garantire la propria operatività senza ripercussioni sull’assistenza ai cittadini e sulle attività degli equipaggi di emergenza.

La presenza di spazi adeguati assume particolare importanza per il coordinamento degli interventi, per la permanenza degli operatori e per la gestione delle attrezzature necessarie al servizio.

Il Comune sottolinea che la ristrutturazione dovrebbe porre fine a una condizione di precarietà logistica che, secondo la ricostruzione dell’Amministrazione, si trascinava da diversi anni.

Aieta: «Un presidio fondamentale per i cittadini»

Il sindaco Giuseppe Aieta ha espresso soddisfazione a nome della Cabina di regia istituita per la tutela dell’ospedale di Cetraro.

«Esprimo piena soddisfazione per la tempestività con cui l’Asp, nella persona del commissario Vitaliano De Salazar, sta rispettando le esigenze del nostro ospedale», dichiara il primo cittadino.

Aieta riferisce di seguire direttamente da alcuni mesi le questioni riguardanti il presidio ospedaliero, insieme agli altri componenti dell’organismo comunale.

«La continuità del servizio 118 è un presidio fondamentale per la sicurezza dei cittadini», aggiunge il sindaco, evidenziando la necessità di assicurare agli operatori condizioni di lavoro adeguate.

«Si chiude una vicenda trascinata per anni»

Secondo Aieta, l’intervento autorizzato dall’Asp consentirà di superare definitivamente le difficoltà logistiche affrontate dal personale.

«La precarietà nella quale gli operatori erano costretti a operare avrà finalmente il suo epilogo, per una vicenda che si trascinava da anni», afferma.

Il sindaco ha ringraziato anche gli ingegneri Capristo e Abate per aver seguito l’iter amministrativo e tecnico della pratica.

«Questo intervento consente di garantire operatività, efficienza e qualità anche durante le fasi di cantiere che interesseranno il Pronto Soccorso», conclude Aieta.