Al Museo dei Brettii e degli Enotri la presentazione del volume di Enzo Le Pera dedicato ai 52 anni di attività della galleria e l'inaugurazione di una mostra collettiva con alcuni protagonisti dell'arte contemporanea italiana e calabrese

Un viaggio attraverso oltre cinquant'anni di arte, cultura e relazioni che hanno contribuito a scrivere una pagina importante della storia culturale calabrese. È quello che propone l'appuntamento in programma domani, mercoledì 24 giugno, alle 17.30 al Museo dei Brettii e degli Enotri, nell'ambito della rassegna "Aperinchiostro d'estate".

Al centro dell'incontro la presentazione del volume "Galleria d'Arte Il Triangolo – Amarcord 1973-2025", firmato da Enzo Le Pera, critico d'arte, storico e tra le figure più autorevoli del panorama culturale regionale.

Il libro ripercorre la lunga attività della storica Galleria d'Arte Il Triangolo, realtà che per oltre mezzo secolo ha rappresentato un punto di riferimento per artisti, intellettuali, collezionisti e appassionati, contribuendo alla diffusione e alla crescita del dibattito artistico in Calabria e nel Mezzogiorno.

All'iniziativa parteciperà lo stesso autore, affiancato dal sindaco Franz Caruso che porterà il saluto dell'amministrazione comunale. Previsti inoltre gli interventi degli artisti Franco Flaccavento e Luigi Magli, del presidente della Camera Penale di Cosenza Roberto Le Pera e del direttore del Polo culturale Città di Rende Roberto Sottile. A moderare l'incontro sarà la consigliera comunale delegata alla Cultura Antonietta Cozza.

«Attraverso le pagine di questo libro viene raccontata e fatta rivivere una parte significativa della storia culturale di Cosenza e della Calabria», ha sottolineato il sindaco Franz Caruso. «Una storia fatta di incontri, intuizioni, talenti e straordinarie esperienze artistiche che hanno trovato nella Galleria Il Triangolo un punto di riferimento imprescindibile».

Per il primo cittadino, il Museo dei Brettii e degli Enotri si conferma ancora una volta uno spazio aperto alla città, capace di trasformare la memoria in conoscenza e la cultura in occasione di crescita civile e sociale.

La presentazione del volume sarà accompagnata dall'inaugurazione di una mostra collettiva che riunisce alcuni tra i protagonisti più significativi dell'arte contemporanea italiana e calabrese.

Esporranno le loro opere Salvatore Anelli, Pompeo Borra, Corrado Cagli, Fabrizio Clerici, Albino Lorenzo, Alessandro Maio, Max Marra, Salvatore Pepe, Gennaro Picinni, Mario Lanzione, Myriam Risola, Mario Russo, Sergio Scatizzi, Ernesto Treccani, Sergio Vacchi, Tarcisio Pingitore, Franco Flaccavento, Fiorentina Giannotta, Diego Minuti e Francesco Minuti.

L'esposizione offrirà ai visitatori un percorso che attraversa linguaggi, stili e poetiche differenti, mettendo in dialogo generazioni diverse di artisti e restituendo uno spaccato significativo dell'evoluzione dell'arte contemporanea tra Calabria e panorama nazionale.