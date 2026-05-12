Partecipano all’iniziativa nazionale anche diverse realtà produttive della nostra regione. L’obiettivo è quello di mettere in relazione aziende, territori e visitatori

Domenica 17 maggio torna l’appuntamento con Mielerie Aperte, la giornata nazionale dedicata alla scoperta dei mieli e dei prodotti dell’alveare. Promosso da Una·Api – Unione nazionale delle associazioni di apicoltori italiani, il progetto vuole avvicinare il pubblico al mondo dell’apicoltura attraverso l’incontro diretto con chi, ogni giorno, si prende cura delle api e dei territori in cui vivono.

L’iniziativa

Durante la giornata del 17 maggio, le aziende della rete Mielerie Aperte apriranno le proprie porte ai visitatori in tutta Italia, offrendo l’opportunità di conoscere da vicino i loro mieli, i prodotti dell’alveare e il lavoro degli apicoltori. Accanto alla giornata di maggio il calendario prevede un secondo appuntamento nazionale il 15 novembre, per continuare a raccontare il mondo delle api e dei prodotti dell’alveare durante tutto l’anno.

Sono circa 200 le aziende apistiche distribuite in 17 regioni italiane che partecipano al progetto Mielerie Aperte, grazie alla collaborazione con 19 associazioni territoriali.

Il principio che guida l’iniziativa è: “L’unione fa la dolcezza”, un richiamo in grado di mettere in relazione aziende, territori e visitatori, creando occasioni di incontro e conoscenza che continuano oltre le giornate di apertura. Le Giornate di Mielerie Aperte sono pensate per curiosi, famiglie, appassionati di natura, viaggiatori del gusto e chiunque voglia scoprire più da vicino il mondo delle api.

In Calabria

In Calabria parteciperanno le seguenti mielerie: