Per la prima volta il comune cosentino diventa tappa ufficiale della Biennale di Roma: un’occasione unica per artisti e creativi di esporre e concorrere alla rassegna nazionale

Il Comune di Montalto Uffugo si prepara a vivere un momento storico per la cultura locale: per la prima volta, la città ospiterà la Mostra di Selezione “Città di Montalto Uffugo – Biennale di Roma 2026”, tappa ufficiale del percorso che condurrà alla celebre esposizione romana.

L’evento, promosso dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con la Biennale di Roma, rappresenta una straordinaria occasione di visibilità per gli artisti calabresi e italiani, che potranno concorrere per accedere alla prestigiosa rassegna nazionale.

Un bando aperto a tutti gli artisti

Il bando di partecipazione, già disponibile sul sito istituzionale del Comune, prevede l’invio delle candidature entro il 30 novembre 2025. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli artisti, senza limiti di età o provenienza geografica. Il tema del concorso è libero, a garanzia della massima libertà espressiva e della pluralità dei linguaggi artistici.

Le opere dovranno essere originali, firmate e corredate da una breve descrizione. «La partecipazione è gratuita e vuole essere un catalizzatore di talenti – ha dichiarato il sindaco Biagio Faragalli – offrendo agli artisti un’opportunità significativa per esporre le proprie opere su un palcoscenico di alto profilo istituzionale e di grande visibilità».

Faragalli ha sottolineato che il bando «sarà improntato alla massima inclusività e libertà espressiva, mantenendo al contempo standard qualitativi rigorosi».

Un progetto culturale di ampio respiro

Anche l’assessore alla Cultura Silvio Ranieri ha evidenziato la portata dell’iniziativa, che segna un passo importante nel percorso di crescita culturale di Montalto Uffugo: «È con profondo orgoglio che la nostra città si pone come snodo fondamentale nel cammino verso la Biennale di Roma. L’arte è un linguaggio universale che merita palcoscenici eccellenti, e siamo lieti di offrire ai nostri artisti un trampolino verso un contesto internazionale». Ranieri ha ringraziato il referente di zona Mimmo Grande e il presidente della Biennale di Roma Giuseppe Chiovaro «per aver dato questa straordinaria opportunità al nostro territorio».