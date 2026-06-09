Si è svolta nei giorni scorsi l’apertura straordinaria serale dell’Archivio di Stato di Cosenza in occasione de La Notte degli archivi, iniziativa inserita nel programma del Festival Archivissima‘26 e realizzata in collaborazione con la Direzione generale archivi. Dalle ore 18:30 alle 22:30 l’Istituto ha aperto le sue porte ai visitatori, registrando una grande partecipazione di pubblico. Le due visite guidate organizzate per l’evento, hanno permesso ai partecipanti di scoprire la storia del complesso e delle sue trasformazioni nel tempo, offrendo una narrazione dedicata a ciò che oggi non è più visibile: spazi perduti, mutamenti funzionali e stratificazioni storiche che hanno interessato l’ex convento dei Minimi nel tempo.

Il percorso ha messo in luce l’evoluzione del sito, da luogo di vita contemplativa e religiosa a caserma militare, fino alle successive destinazioni civili e amministrative, per giungere all’attuale funzione di sede dell’Archivio di Stato di Cosenza dal 2008. Particolarmente apprezzato l’allestimento del chiostro, arricchito per l’occasione da pannelli grafici di supporto alla mostra sull’architetto e scalpellino messinese Pietro Barbalonga.

A margine dell’iniziativa, la direttrice dell’Archivio di Stato di Cosenza, Maria Spadafora, ha espresso soddisfazione per l’andamento della serata: «Siamo molto soddisfatti – ha dichiarato – della grande partecipazione registrata e dell’interesse dimostrato dai visitatori. I riscontri positivi ricevuti confermano l’importanza di queste aperture straordinarie come occasione privilegiata per avvicinare il pubblico al nostro patrimonio e far conoscere più da vicino la realtà dell’Archivio».

Prossimo appuntamento il 19 giugno, con una nuova apertura straordinaria serale collegata al convegno “Segni pietra, memorie d’archivio: Pietro Barbalonga, grande maestro”.