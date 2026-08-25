I lombardi si inseriscono nella corsa all'attaccante classe 2006. Entrambi i club avrebbero proposto un prestito oneroso ai biancocelesti
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Il Cosenza deve fare i conti con la concorrenza del Lecco nella corsa a Flavio Sulejmani, giovane attaccante di proprietà della Lazio già finito da qualche giorno sul taccuino del direttore sportivo Fabio Lucioni. Nelle ultime ore anche il club lombardo si sarebbe infatti inserito con decisione per il centravanti classe 2006. Il Lecco avrebbe prospettato alla Lazio la stessa formula proposta dal Cosenza: un trasferimento in prestito oneroso.
Decide la Lazio
La situazione resta dunque aperta. A questo punto sarà Fabiani, ds dei biancocelesti, a valutare quale delle due destinazioni possa rappresentare la soluzione migliore per la crescita di Sulejmani, pronto a confrontarsi per la prima volta con continuità con il calcio dei grandi dopo le ottime stagioni disputate nel settore giovanile della Lazio. Il Cosenza aveva mosso i primi passi sul giocatore, individuandolo come uno dei profili giovani attraverso i quali completare il reparto offensivo di Federico Coppitelli.
L'inserimento del Lecco complica però i piani rossoblù e trasforma quella per Sulejmani in un vero e proprio testa a testa di mercato. Il ventenne attaccante, che fa parte anche del giro dell'Under 21 albanese, sta attirando l'interesse di diverse società di Serie C dopo aver messo in evidenza con la Primavera laziale. Adesso il Cosenza attende la decisione della Lazio, mentre Lucioni continua a lavorare per completare l'attacco nell'ultima settimana della sessione estiva.