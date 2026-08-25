I lombardi si inseriscono nella corsa all'attaccante classe 2006. Entrambi i club avrebbero proposto un prestito oneroso ai biancocelesti

Il Cosenza deve fare i conti con la concorrenza del Lecco nella corsa a Flavio Sulejmani, giovane attaccante di proprietà della Lazio già finito da qualche giorno sul taccuino del direttore sportivo Fabio Lucioni. Nelle ultime ore anche il club lombardo si sarebbe infatti inserito con decisione per il centravanti classe 2006. Il Lecco avrebbe prospettato alla Lazio la stessa formula proposta dal Cosenza: un trasferimento in prestito oneroso.

Decide la Lazio

La situazione resta dunque aperta. A questo punto sarà Fabiani, ds dei biancocelesti, a valutare quale delle due destinazioni possa rappresentare la soluzione migliore per la crescita di Sulejmani, pronto a confrontarsi per la prima volta con continuità con il calcio dei grandi dopo le ottime stagioni disputate nel settore giovanile della Lazio. Il Cosenza aveva mosso i primi passi sul giocatore, individuandolo come uno dei profili giovani attraverso i quali completare il reparto offensivo di Federico Coppitelli.