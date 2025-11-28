Dal 6 al 13 febbraio la kermesse diretta da Giuseppe Citrigno celebra i 100 anni de La ricerca dell’oro e rende tributo al trittico cult di Monicelli “Amici miei”

Mancano due mesi dall’apertura della nuova edizione della Primavera del Cinema di Cosenza, ma qualche indiscrezione inizia a trapelare. La kermesse illuminerà Cosenza dal 6 al 13 febbraio, con due omaggi a monumenti della storia del cinema. Diretta da Giuseppe Citrigno, presidente Anec Calabria, la manifestazione che da molti anni ormai regala alla città dei bruzi un tocco di glamour, dedicherà un tributo ai 100 anni del film La ricerca dell’oro di Charlie Chaplin, capolavoro del 1925 ed eredità cinematografica del grande autore statunitense.

Ci sarà anche un omaggio affettuoso e divertito al trittico di Amici Miei, un’opera che ha cambiato per sempre il modo di raccontare l’amicizia, l’irrequietezza adulta, la malinconia del tempo che passa. Una settimana di proiezioni-evento che accompagnerà il pubblico verso il cuore della manifestazione, mentre il festival lavora a una grande sorpresa: l’arrivo di un ospite speciale, il cui nome rimane per ora sotto stretto riserbo.

La scorsa edizione aveva visto brillare sul palco del Cinema Citrigno il talento magnetico di Louis Garrel, protagonista assoluto dell’incontro con il pubblico. Ora la Primavera del Cinema si prepara a sbocciare nel rosso dei red carpet.