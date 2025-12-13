Lunedì 15 dicembre al Museo Civico il progetto di Anziani Italia e Volare APS che racconta la Calabria attraverso comunità, sapori e memoria

Un percorso che intreccia memoria, tradizioni, sapori e comunità, raccontando la Calabria attraverso le storie delle persone che ne custodiscono l’identità. Sarà presentata lunedì 15 dicembre alle ore 17.30, presso il Museo Civico di Rende, la guida turistica ed enogastronomica “Il Cavaliere Identitario”, progetto ideato e realizzato da Anziani Italia e dall’Volare APS.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze culturali e gastronomiche dei territori calabresi, attraverso le storie dei loro “cavalieri”, figure simboliche che incarnano il patrimonio materiale e immateriale delle comunità locali. Una guida che non si limita a indicare luoghi e prodotti, ma che propone un racconto identitario, capace di restituire il senso profondo delle tradizioni e del legame con la terra.

A moderare l’incontro sarà il giornalista e comunicatore Francesco Mannarino. I saluti istituzionali saranno affidati al sindaco di Rende Sandro Principe e alla consigliera Marinella Castiglione, che inquadreranno il progetto nel contesto delle politiche culturali e di valorizzazione del territorio.

A presiedere i lavori saranno Maria Brunella Stancato, presidente di Anziani Italia, e Antonio Volpentesta, presidente di Volare APS. Alla presentazione prenderanno parte anche i sindaci e i cavalieri identitari dei Comuni coinvolti nel progetto – tra cui Caloveto, San Giovanni in Fiore, Parenti e Dipignano – che hanno contribuito alla realizzazione della guida con testimonianze, prodotti e narrazioni.

Arricchiranno il confronto due figure di primo piano del panorama istituzionale regionale: Fulvia Michela Caligiuri, direttrice di ARSAC, e l’assessore regionale Gianluca Gallo. Entrambi offriranno una riflessione sul ruolo dell’agroalimentare, della ruralità e delle tradizioni come leve strategiche per uno sviluppo turistico e sostenibile della Calabria.

“Il Cavaliere Identitario” non è soltanto una guida turistica, ma un vero e proprio invito a mettersi in cammino, “a spasso nel tempo del gusto e della tradizione”, per riscoprire la regione attraverso i suoi sapori autentici, le storie delle comunità e il valore delle persone che tramandano la memoria dei luoghi.

L’appuntamento del 15 dicembre si configura così come un momento di incontro, condivisione e riconoscimento, in cui territori, istituzioni e cittadini si ritrovano per celebrare ciò che li unisce: l’identità calabrese.