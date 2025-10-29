Nel giorno in cui Rino Gaetano avrebbe spento 75 candeline, il 29 ottobre, arriva il trailer ufficiale di “RINO GAETANO sempre più blu”, il film-evento scritto da Giorgio Verdelli e Luca Rea, con la regia dello stesso Verdelli, che sarà al cinema solo il 24, 25 e 26 novembre. Un appuntamento celebrativo che pone nuovamente al centro la figura di un artista capace di incidere per sempre nella musica italiana.

Prodotto da Sudovest Produzioni e Indigo Film con Rai Documentari, e sostenuto dalla Fondazione Calabria Film Commission, il film restituisce la voce ruvida, ironica, lucidissima di Rino, a cinquant’anni da quella canzone simbolo che continua a unire le generazioni, “Ma il cielo è sempre più blu”. Materiali rari e preziosi – taccuini privati, interviste mai diffuse, memorie conservate dagli affetti più vicini – si intrecciano a un regalo speciale: un brano inedito, “Un Film a Colori — Jet Set”, in uscita digitale per Sony Music Italy.

Un racconto corale: l’uomo oltre il cappello

Nel documentario emergono le testimonianze della famiglia, a partire dalla sorella Anna Gaetano e dal nipote Alessandro, ma anche le parole di amici storici come Riccardo Cocciante, Danilo Rea, Giovanni Tommaso, Shel Shapiro, Edoardo De Angelis, Ernesto Bassignano. Accanto a loro, gli artisti che raccolgono la sua eredità, da Brunori Sas a Sergio Cammariere, da Lucio Corsi a Giordana Angi.

La narrazione è affidata alla voce intensa di Peppe Lanzetta, con letture di Claudio Santamaria, Paolo Jannacci e Valeria Solarino. L’inviato Tommaso Labate, a bordo di una Fiat 128, attraversa la Calabria dei luoghi natali di Rino, riportando alla luce un pezzo di Paese che lui seppe raccontare come pochi.

Tra intuizioni pungenti e umanità dolente, tra ricordi televisivi e nuove prospettive critiche di Carlo Massarini, Andrea Scanzi e Pietrangelo Buttafuoco, prende forma l’immagine autentica del cantautore: un poeta senza etichette, capace di ridere del dolore e di trasformarlo in musica.

Tre giorni al cinema e una festa che continua

Il film sarà distribuito nelle sale italiane 24, 25 e 26 novembre, con anteprime speciali nella giornata del compleanno dell’artista nelle città di Milano, Bologna, Roma e Napoli. L’omaggio continua nella musica: Sony Music pubblicherà il 21 novembre una nuova edizione di “E io ci sto”, a 45 anni dall’uscita originale. Il repack includerà audio rimasterizzato a 192kHz, una bonus track esclusiva e un manoscritto inedito di Rino, a corredo della versione in vinile rosso. Il pre-order è già disponibile sul sito dell’etichetta.