Nel quadro della Settimana della Cultura promossa dal Comune di San Lucido, la Compagnia Teatrale “Cilla” annuncia la terza edizione della Gara di Monologhi “Città di San Lucido”, appuntamento ormai consolidato nel panorama del teatro amatoriale della costa tirrenica cosentina.

La manifestazione si svolgerà domenica 7 giugno, a partire dalle ore 20.30, nella cornice del Chiostro Comunale di San Lucido, spazio di particolare pregio architettonico che ospiterà la serata dedicata alla performance teatrale e alla valorizzazione dei talenti del territorio.

Alla competizione prenderanno parte diciotto finalisti selezionati, suddivisi nelle categorie Ragazzi, Esordienti e Attori Senior. Per ciascuna categoria sarà assegnato un premio specifico, mentre la giuria decreterà anche il vincitore assoluto della terza edizione.

La gara nasce dalla collaborazione tra le associazioni aderenti al Protocollo d’Intesa: la Compagnia Teatrale “Cilla” di San Lucido, la Compagnia della Rosa di Acquappesa e la Compagnia Eos APS di Paola, realtà impegnate nella promozione della cultura teatrale nell’area tirrenica della provincia di Cosenza.

L’evento gode del patrocinio del Comune di San Lucido, della Regione Calabria, della FITA nazionale, regionale e provinciale di Cosenza, oltre che del Festival del Teatro di Diamante e del tour operator FormaMentis.

La giuria sarà composta da attori professionisti, rappresentanti delle amministrazioni locali della costa tirrenica cosentina, esponenti del clero, figure del mondo dell’arte e della stampa e personalità dell’imprenditoria locale.

I finalisti arrivano da diversi comuni della provincia: San Lucido, Paola, Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo, Montalto Uffugo, Lattarico e Mendicino.

Un elemento che caratterizza particolarmente questa edizione è l’ampio spettro generazionale dei partecipanti: dagli 11 anni della concorrente più giovane ai 78 della più anziana, a testimonianza di un teatro capace di attraversare età, esperienze e sensibilità differenti.

I testi interpretati appartengono prevalentemente al genere drammatico e affrontano temi sociali, relazionali e introspettivi, tra denuncia, conflitti personali e riflessioni sulle fragilità della contemporaneità. La serata sarà condotta dalla presentatrice Nadia Focetola, affiancata dai presidenti delle tre associazioni organizzatrici, che accompagneranno il pubblico attraverso le esibizioni.

«Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di teatro e per chiunque voglia vivere una serata di cultura, emozione e bellezza nel cuore di San Lucido», sottolinea il presidente della Compagnia “Cilla”, Giuseppe Sciacca.