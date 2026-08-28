La rassegna itinerante farà tappa a San Vito e via Popilia con le proiezioni di “Dogman” e “Piume di struzzo”. L’iniziativa rientra nel progetto “Bella come il cinema”

Torna a Cosenza per il secondo anno consecutivo “Schermi – Cinema Multipiazza”, la rassegna cinematografica itinerante che porta il grande schermo direttamente nei quartieri. Le nuove tappe sono in programma il 2 e 3 settembre a San Vito e via Popilia, con due ospiti: Marcello Fonte e Ludovica Francesconi.

Promossa dall’associazione Divina Mania, la rassegna è stata proposta all’Amministrazione comunale dalla presidente della commissione consiliare Istruzione e Legalità Chiara Penna e sostenuta dal consigliere delegato agli Eventi Francesco Turco. La direzione artistica è affidata a Mauro Lamanna e Gianmarco Saurino, mentre quella organizzativa è curata da Debora Leonardi e Piter Loscavo.

«Per il secondo anno consecutivo la nostra città ospiterà l’iniziativa “Schermi” – sottolinea il sindaco Franz Caruso – grazie alla quale il cinema sul grande schermo arriva in due quartieri cosentini che vogliamo, anche attraverso questo percorso tra cultura e intrattenimento, rendere omogenei al resto del territorio urbano».

Per Caruso l’obiettivo è utilizzare anche iniziative culturali di questo tipo per accompagnare il processo di recupero e valorizzazione delle aree più periferiche della città. «La città non può vivere solo al centro, nel suo corso principale – afferma – ma vive, si sviluppa e diventa attrattiva se cresce tutta quanta insieme». Il sindaco ha inoltre ringraziato Chiara Penna e Francesco Turco per aver contribuito a riportare la manifestazione a Cosenza.

Il primo appuntamento è fissato per martedì 2 settembre alle 20.30 nel quartiere San Vito, in via Saverio Albo. Sullo schermo ci sarà “Dogman” di Matteo Garrone e alla serata parteciperà Marcello Fonte, che proprio per la sua interpretazione nel film conquistò nel 2018 il premio come miglior attore al Festival di Cannes. L’attore incontrerà il pubblico e ripercorrerà l’esperienza legata alla pellicola.

Mercoledì 3 settembre, sempre alle 20.30, la rassegna si sposterà invece in via Popilia, traversa Lupinacci. Sarà proiettato “Piume di struzzo” (The Birdcage) di Mike Nichols, remake americano de “Il vizietto”. A presentare la serata sarà Ludovica Francesconi.

L’obiettivo di “Schermi” è trasformare piazze e spazi urbani in sale cinematografiche temporanee, utilizzando il cinema anche come occasione di aggregazione e partecipazione nei quartieri.

La tappa calabrese rientra nel progetto “Bella come il cinema”, promosso dalla Fondazione Calabria Film Commission con l’obiettivo di valorizzare città e luoghi della regione attraverso il grande schermo.

“Schermi – Cinema Multipiazza” è promosso dall’associazione Divina Mania e realizzato con il contributo del Ministero della Cultura, la compartecipazione del Comune di Cosenza e della Calabria Film Commission e il sostegno della Fondazione Oltre.