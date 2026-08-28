La Salernitana torna a muoversi per Paolo Dametto. Il difensore del Cosenza è infatti nuovamente finito nel mirino del club granata, alla ricerca di un rinforzo per completare il reparto arretrato. Nelle ultime ore sarebbero stati avviati nuovi contatti per il capitano rossoblù, già seguito dalla Salernitana nelle scorse settimane. Una pista che sembrava essersi raffreddata e che invece è tornata d’attualità in questa fase finale del mercato. A favorire un possibile nuovo affondo potrebbe essere anche la situazione di Filippo Berra, sempre più vicino al trasferimento al Foggia. L’eventuale uscita del difensore granata libererebbe infatti ulteriore spazio nel reparto arretrato della Salernitana, che potrebbe così accelerare per un nuovo centrale.

Dametto è legato al Cosenza fino al 30 giugno 2027 e, proprio per questo, un eventuale trasferimento richiederà necessariamente un accordo tra le due società. Al momento non si può ancora parlare di operazione in chiusura, ma l’interesse dei granata è concreto e il nome del difensore resta tra quelli valutati per rinforzare la retroguardia. La situazione potrebbe dunque evolversi rapidamente negli ultimi giorni della sessione estiva. Il Cosenza, dal canto suo, dovrà valutare eventuali offerte per uno dei giocatori di maggiore esperienza della rosa di Federico Coppitelli, nominato tra l’altro capitano da questa stagione.