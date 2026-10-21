Giovedì 23 ottobre alle 21 il Teatro Alfonso Rendano inaugura la nuova stagione con Una Noche con Sergio Bernal. Il danzatore spagnolo sarà affiancato dalla sua Compagnia e dalla musica dal vivo

Sarà la danza ad aprire la 61ª Stagione Lirica del Teatro di tradizione “Alfonso Rendano”, diretta da Chiara Giordano.

L’appuntamento inaugurale è in programma giovedì 23 ottobre alle ore 21 con Una Noche con Sergio Bernal, spettacolo che porta sul palco uno dei nomi più noti della danza internazionale, accompagnato dalla sua Compagnia e dalla musica dal vivo.

Un’apertura affidata a un linguaggio capace di tenere insieme mondi diversi: la forza del flamenco, l’eleganza della danza classica e la libertà del contemporaneo.

Un’apertura nel segno della grande danza

La scelta di Bernal imprime subito alla nuova stagione un respiro internazionale.

Il suo stile nasce infatti dall’incontro tra rigore tecnico e forte presenza scenica, tra tradizione spagnola e ricerca espressiva. La danza diventa così racconto, ritmo, tensione e gesto, in un percorso che attraversa registri differenti senza perdere intensità.

Lo spettacolo costruisce un dialogo continuo tra corpo e musica, con una struttura che alterna momenti di grande energia ad altri più raccolti e lirici.

Caruso: «Una scelta di qualità e respiro internazionale»

«Aprire la 61ª Stagione Lirica del Teatro Rendano con un artista del calibro di Sergio Bernal significa scegliere la qualità, l’eccellenza e la forza universale dell’arte», afferma il sindaco Franz Caruso.

Per il primo cittadino, l’appuntamento rappresenta anche un modo per ribadire il ruolo del Rendano nel panorama culturale cittadino.

«La cultura è uno degli strumenti più importanti attraverso cui una città cresce, si racconta e costruisce il proprio futuro. Con questo appuntamento vogliamo offrire al pubblico un’esperienza di altissimo profilo, capace di unire la tradizione della grande danza alla vitalità della contemporaneità».

Il Rendano riparte dall’internazionalità

Con Una Noche con Sergio Bernal, il teatro cosentino inaugura dunque una stagione che punta a rafforzare la propria identità come luogo d’incontro tra linguaggi e tradizioni differenti.

La presenza della Compagnia e della musica dal vivo completa una proposta costruita per valorizzare la forza visiva ed emotiva della danza e per aprire il nuovo cartellone con un evento di forte impatto.

L’appuntamento è per giovedì 23 ottobre alle ore 21 al Teatro Alfonso Rendano.