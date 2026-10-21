Il consigliere regionale Riccardo Rosa fa il punto dopo la visita all’ospedale spoke: «Forte impulso all’apertura immediata del nuovo Pronto Soccorso». Al centro anche il potenziamento dei reparti e dei servizi

Nuovo sopralluogo all’ospedale spoke di Castrovillari per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori del Pronto Soccorso e, più in generale, sul percorso di potenziamento della struttura.

Alla visita ha partecipato il direttore generale dell’Asp di Cosenza Angelo Vittorio Sestito. A darne notizia è il consigliere regionale Riccardo Rosa, che esprime soddisfazione per l’attenzione riservata al presidio.

«Il sopralluogo odierno del direttore generale dell’Asp di Cosenza attesta l’attenzione dell’azienda per il potenziamento dell’ospedale di Castrovillari», afferma Rosa.

«Forte impulso all’apertura immediata»

Il punto centrale riguarda il nuovo Pronto Soccorso.

Rosa sottolinea di aver «apprezzato il forte impulso che l’Asp ha voluto imprimere all’apertura immediata» della struttura, considerata un passaggio fondamentale per rafforzare la risposta all’emergenza-urgenza sul territorio.

Secondo il consigliere regionale, l’attivazione del nuovo reparto consentirà di mettere a disposizione spazi più adeguati e una maggiore capacità di intervento rispetto al passato.

«Per i cittadini di Castrovillari e dei comuni limitrofi significa poter contare su una struttura più adeguata alle necessità sanitarie quotidiane e alle situazioni di maggiore criticità, riducendo disagi e spostamenti verso altri presidi».

Rosa: «Ho seguito il cantiere fin dall’inizio»

Il consigliere regionale rivendica di aver seguito costantemente l’iter dei lavori e l’evoluzione del cantiere.

«Sin dal giorno della mia elezione ho seguito con costanza ogni fase, mantenendo un confronto continuo con il primario Pietro Scrivano, con i tecnici, con la direzione aziendale e con le forze politiche e sociali del territorio».

Rosa insiste sul fatto che l’obiettivo fosse evitare che il progetto rimanesse incompiuto e arrivare all’entrata in funzione del nuovo Pronto Soccorso nel più breve tempo possibile.

«La decisione di procedere all’apertura immediata conferma che quell’impegno costante ha trovato ascolto e una risposta concreta».

«Ora avanti con il potenziamento dell’ospedale»

Il sopralluogo, nelle intenzioni, rappresenta quindi un passaggio intermedio di un percorso più ampio.

Rosa assicura che continuerà a seguire i prossimi sviluppi, con l’obiettivo di accompagnare anche il rafforzamento degli altri reparti e servizi dell’ospedale.

«Continuerò a seguire da vicino i prossimi passi, affinché il potenziamento dell’ospedale proceda con la stessa determinazione e le ulteriori esigenze trovino soluzioni tempestive e adeguate».