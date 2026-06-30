Sarà Sibari il punto d’arrivo della seconda edizione del Va’ Sentiero Fest, il primo festival-spedizione d’Italia che, dal 5 al 17 luglio, attraverserà il Parco Nazionale del Pollino con oltre 190 chilometri di cammino tra Calabria e Basilicata, unendo natura, cultura, comunità locali e sostenibilità. I dettagli sono contenuti in una nota stampa.

Un finale dal forte valore simbolico, che porterà i partecipanti dalle montagne del Pollino fino alle sponde del Mar Ionio, attraversando alcuni dei paesaggi più suggestivi del Mezzogiorno per concludere il viaggio proprio nel territorio di Cassano All’Ionio. L’ultima tappa prevede il passaggio (con visita) dalle Grotte di Sant’Angelo e l’arrivo nel Parco Archeologico di Sibari, dove il festival si concluderà al “Vinitaly and the City”, in un connubio tra storia, archeologia, paesaggio ed eccellenze enogastronomiche.

L’Amministrazione comunale di Cassano All’Ionio, guidata dal sindaco Gianpaolo Iacobini, ha deciso di patrocinare l’iniziativa, riconoscendone il valore strategico nella promozione del territorio.

«Il Va’ Sentiero Fest rappresenta perfettamente la direzione verso cui vogliamo continuare a muoverci – sottolinea il primo cittadino –. Crediamo in un modello di sviluppo che valorizzi il patrimonio ambientale, storico e culturale attraverso forme di turismo lento, esperienziale e sostenibile. Eventi come questo consentono di raccontare il territorio in maniera autentica, raggiungendo nuovi segmenti di visitatori e creando occasioni di crescita per l’intera comunità».

Negli ultimi mesi il Comune di Cassano All’Ionio ha infatti intensificato le azioni finalizzate alla promozione di un’offerta turistica sempre più diversificata, capace di integrare il patrimonio archeologico di Sibari, il mare, le Grotte di Sant’Angelo, le aree naturalistiche e i percorsi escursionistici, nella consapevolezza che il turismo contemporaneo ricerca esperienze autentiche, contatto con la natura e conoscenza dei territori.

Fondamentale, nell’organizzazione dell’iniziativa insieme ai soci di Va’ sentiero fest – prosegue la nota – è il ruolo di Catasta, impresa sociale che gestisce l’hub turistico di Campotenese, opera come Destination Management Company sul territorio e gestisce anche l’hub punto ristoro nel Parco Archeologico di Sibari. È proprio grazie alla collaborazione con Catasta e al progetto “Next Stop Pollino - Ecosistema turistico del Parco Nazionale più grande d’Italia” che il Va’ Sentiero Fest ha scelto il Pollino come teatro della manifestazione.

Il Va’ Sentiero Fest coinvolgerà oltre dieci Comuni e migliaia di appassionati del trekking e dell’outdoor, proponendo un format innovativo che unisce cammino, divulgazione ambientale, incontri culturali, valorizzazione delle produzioni locali e partecipazione delle comunità ospitanti.

Per Cassano All’Ionio e Sibari si tratta di un’importante opportunità di visibilità nazionale, che conferma il crescente interesse verso il territorio quale destinazione capace di coniugare archeologia, natura, mare e sostenibilità. Un percorso che l’Amministrazione comunale intende continuare a sostenere con convinzione, promuovendo iniziative che rafforzino l’identità del territorio e contribuiscano ad attrarre un turismo sempre più qualificato e rispettoso dell’ambiente.