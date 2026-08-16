A volte basta attraversare la statale per trovarsi davanti a un pezzo di mondo che sembrava scomparso. È quello che accade a Casignana, sulla Costa dei Gelsomini, dove la Villa Romana di contrada Palazzi conserva una delle più sorprendenti testimonianze dell'età imperiale in Calabria.

Tra i Luoghi del cuore Fai più votati in Calabria, il complesso ha origini nel I secolo dopo Cristo, ma raggiunse il massimo splendore nel IV secolo. La sua posizione non era casuale: probabilmente sorgeva lungo l'antico percorso che collegava Locri Epizefiri a Rhegion, in una zona già frequentata in epoca greca. La villa fu abbandonata nel V secolo, anche se alcune tracce testimoniano una frequentazione fino al VII.

La scoperta arrivò quasi per caso

La storia moderna della villa comincia nel 1963. Durante i lavori per la realizzazione di un acquedotto, nei pressi della strada statale 106, vennero alla luce i primi resti. La scoperta aprì la strada alle indagini archeologiche sistematiche condotte dalla Soprintendenza negli anni Ottanta.

Dal 1998 il Comune di Casignana gestisce il sito e ha progressivamente ampliato l'area indagata. Oggi ciò che emerge dagli scavi restituisce l'immagine di un complesso molto più importante di una semplice residenza di campagna.

Le terme private e il mosaico delle Nereidi

Uno dei nuclei più spettacolari è quello termale. C'è un calidarium, riscaldato attraverso un sistema a ipocausto, ci sono ambienti per l'acqua fredda e pavimenti riccamente decorati.

Ma è soprattutto il frigidarium a lasciare senza parole. La cosiddetta «Sala delle Nereidi» presenta un grande mosaico con un corteo marino: quattro figure femminili cavalcano rispettivamente un leone, un toro, un cavallo e una tigre, tutti rappresentati con la coda di pesce.

Non è soltanto una decorazione raffinata. I mosaici di Casignana mostrano collegamenti stilistici con il mondo dell'Africa settentrionale, in particolare con l'area dell'odierna Tunisia e della Tripolitania. Per questo la villa rappresenta una testimonianza particolarmente significativa dei rapporti culturali e artistici che attraversavano il Mediterraneo romano.

Dioniso, Bacco e una villa da ricchi

Tra le immagini più curiose c'è quella del Bacco ebbro, sostenuto da un piccolo satiro che gli versa vino in un grande recipiente. Ma ancora più singolare è il «Trionfo indiano di Dioniso»: il dio appare su un piccolo carro trainato da due tigri.

Il sito archeologico sottolinea un particolare che rende questa scena eccezionale: si tratta dell'unico esempio conosciuto nell'Italia meridionale di Dioniso rappresentato in trionfo in questo modo.

La ricchezza delle decorazioni ha portato gli studiosi a ipotizzare che la villa appartenesse a una famiglia patrizia di grande rilievo, forse legata alla produzione del vino. A sostenere questa interpretazione sono anche i numerosi frammenti di anfore romane e le raffigurazioni presenti nei mosaici.

Un viaggio nel lusso della Calabria romana

La villa comprendeva anche un grande cortile, porticati, un ninfeo monumentale, cisterne e ambienti residenziali. In alcune sale sono stati rinvenuti pavimenti in marmo policromo e mosaici con motivi vegetali, figure mitologiche e scene legate alle stagioni.

È una Calabria molto diversa da quella che siamo abituati a immaginare. Non soltanto villaggi e campagne, ma anche ville aristocratiche, terme private, importazioni di materiali preziosi e una cultura figurativa capace di dialogare con le grandi aree del Mediterraneo.

Ed è proprio questo il segreto di Casignana: arrivare pensando di visitare un sito archeologico minore e scoprire invece una residenza romana nella quale il mosaico diventa una finestra sulla vita, sui gusti e sulle ambizioni di chi, quasi duemila anni fa, abitava questa parte della Calabria.